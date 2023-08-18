全聯能自助結帳了 他實測讚「很順」：支付方式好多！

自助結帳機可以省去排隊等待的時間，不少大賣場都有設置，有消費者發現，賣場全聯福利中心也引進自助結帳機，經實際操作「用起來滿順的」，可以使用多種支付工具，發票也可存會員或手機載具。不過其他人卻擔心「價格不準」，建議全聯引進查價機。

一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，他近日到全聯消費時，發現全聯引進自助結帳機，經他實際操作，整體使用感受順暢，甚至比其他賣場的機器更好用，可用的支付方式包括信用卡、全支付、pxpay、感應式付款、Apple Pay、三星Pay、Google Pay、台灣Pay，發票則可選擇紙本、存會員、存手機載具。

網友實測全聯自助結帳。圖擷自臉書

其他網友留言「好酷」、「早就該用了，家樂福不知道用多久了」、「全聯店員要失業了」、「很棒啊，買一兩樣東西的很適合去，例如牛奶、雞蛋」、「有自助結帳對東西買很少的人來說真的很方便」、「以後聽不到請支援收銀了」、「拜託，趕快廣設，現在去家樂福，都只去自動結帳，超快超方便」

但也有人反應，自助結帳算錯價格，網友留言「可否放一台查價格的機器，因為經常價格不對，自助結帳可能會並沒有更方便，反而增加結帳的時間」、「家樂福也會有差錯，有服務員幫忙」、「價錢要先拍，不然錢就這麼沒了」、「自助結帳沒那麼容易，光是買一送一的東西我覺得就會亂七八糟，因為客人並不知道是要通通都要刷，只知道買一送一就只刷一個」