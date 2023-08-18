師傅洗車常挖到錢笑問「每次都是500？」 網猜兩原因

許多開車的人，每隔一陣子就會到專業的洗車店保養愛車，讓車子保持在最佳的狀態。一名汽車師傅分享，在清理汽車內裝時，已經不知道是第幾次在客人的車子座椅下撿到錢，好奇車主都不會納悶少錢，自己上車找一找嗎？

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享整理汽車內裝的趣事，「很奇妙的，每次都是500」，原PO也說，自己撿到500元，都會放在前座的置杯架裡，「至於吸塵器裡面的零錢，那就當真是沒有辦法了～因為不知道哪些的哪些是誰的？」貼文一出，也掀起一眾網友討論。

一名網友在清掃顧客的汽車內裝時，時常找到500元。圖片來源／轉自爆廢公社

對於把錢留在車上的情況，網友也紛紛提出可能的原因，「只有兩種可能吧。1.測試店家、2.私房錢」、「BMW車主表示這是小費……」、「其實是默許的小費，也期望工作人員能更細心一點點，讓我們車主牽車充滿非常美麗的心情，車主留」、「那是救急用的，通常是錢包忘記帶的時候」、「那是壓車金、跟壓轎金一樣」。

也引來不少其他網友分享前往洗車店的經驗，「計程車後座、椅墊下是最多的」、「我曾經有次開車去洗，洗好後去也是放六千在飲料架，說在駕駛座底下撿到的，優良店家」、「有些比較糟糕的洗車店，會連車主零錢盒裡面零錢，也順便幫你用吸塵器吸乾淨」，也有洗車同行也提到，「以往我們都放在一個箱桶，一個月清一次，當大家的公費」。