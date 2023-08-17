女因一理由無法戴隱眼 朋友看她化妝不斷嫌「戴眼鏡的人都很醜」

為了追求外表好看，許多人會選擇戴上隱形眼鏡讓自己的眼睛更加有神。日前，有網友在Dcard上表示，平時她喜歡化妝，但因為眼睛過敏，無法戴隱形眼鏡，經常被朋友吐槽「戴眼鏡還化什麼妝。」讓原PO感到十分委屈。

原PO透露，自己平時喜歡化妝，但因眼睛過敏，無法戴隱形眼鏡，就經常被身旁習慣戴著隱形眼鏡的好友們吐槽「戴眼鏡還化什麼妝。」 她補充，好友們普遍認為戴眼鏡會將妝容擋住，因此不需特意化妝，甚至有位朋友更直言「戴眼鏡的女生基本都很醜。」

原PO指出，不只好友們對戴眼鏡的人表示嫌棄，過去她也曾被百貨公司的櫃姐當面強調「戴眼鏡做好保養就好了，還化什麼妝。戴著眼鏡，妝容化了也沒人看得出來。」讓原PO當下非常無語。

不斷被他人批評的原PO感到十分委屈，她坦言，雖然路上多數有化妝的漂亮女生幾乎都戴著隱形眼鏡，但不代表戴眼鏡的女生就不能化妝。原PO無奈表示，自己不解為何大家會有對眼鏡的歧視，甚至認為戴眼鏡的人就是外貌不佳，毫不考慮他人感受。

貼文一出，許多網友分享自己戴眼鏡的經驗，並表示挑選適合自己的眼鏡也能使外貌變的更好看，「即使戴眼鏡還是會化妝！光是氣色、眼神就差很多了，每天回家卸妝後都覺得自己像鬼…」、「我一直以來都戴眼鏡也化妝，我男朋友跟我朋友都覺得我超漂亮，而且這是另外一種知性美」、「失手畫太濃戴眼鏡能很好的修飾！所以我都畫完再決定要不要換隱眼」、「我有時候戴眼鏡也是照化呀，但眼鏡造型也要選一下，有些眼鏡化妝搭配起來就不太好看。」

其他網友則鼓勵原PO做自己，「妳覺得自己化得開心，那不就是最好的？她們不開心是她們家的事，首先是妳要快樂」、「自己開心就好，別管別人閒言閒語，我戴眼鏡也是基本淡淡眼妝呀～」、「我覺得大家會覺得戴眼鏡會不好化妝，是因為眼睛都會被縮小」、「我也是戴眼鏡比較好看，不要灰心，好好打扮就好了，有些人就真的比較適合戴眼鏡」。