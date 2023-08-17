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沒在Care別人眼光！阿伯搭捷運忘我刷牙 網笑翻：以後快遲到就這樣

聯合新聞網／ 綜合報導

捷運上不能飲食，那刷牙可以嗎？近日一名中年男子在捷運上刷牙，絲毫不在意他人眼光，有網友捕捉畫面PO上網，引來留言搞笑回覆：「以後快遲到就這樣」。

原PO昨（16）日在TikTok分享這段影片，可見一名穿著粉色襯衫配灰色西裝褲的中年男子，將物品放置在座位旁，兩腿伸直，就這樣大剌剌地在捷運上張開嘴刷牙，背景再配上有著「洗刷刷、洗刷刷」重複歌詞的魔性音樂，讓這段影片吸引超高討論。原PO也不禁爆笑直呼：「捷運不能用餐，刷牙總可以吧」。

近日一名中年男子在捷運上刷牙，絲毫不在意他人眼光。圖擷自TikTok
近日一名中年男子在捷運上刷牙，絲毫不在意他人眼光。圖擷自TikTok

對此，網友們也紛紛表示，「好可愛」、「是位愛乾淨的阿伯呢」、「都是搭捷運，為什麼別人的比較好玩」、「我就問，他刷完要吐哪」、「沒違法啊」、「他如果沒地方吐，吞下去就算違反飲食規定」。

不過捷運上到底能不能刷牙呢？事實上，《大眾捷運法》沒有明文規定不能刷，雖有網友曾分享在捷運站裡面的廁所刷牙，結果被清潔阿姨制止，說是有人投訴不好看，當時捷運公司則回應「無硬性規定在捷運廁所裡不能刷牙，但若造成觀感不佳投訴，服務人員會柔性勸說」。

TikTok 捷運

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