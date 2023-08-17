賣什麼？廣告牆貼「魷魚+倒立豬」他滿頭問號 在地人解答：超好吃

台灣有各種在地小吃，不僅自己人喜歡，連外國客來旅遊都會特地造訪。不過有些店家的招牌相當有創意，常常會讓人一時不解到底在賣什麼，最近有一位網友在台北市信義路四段與四維路口時，看見了廣告牆上有「魷魚+倒立豬」的圖案，讓他滿頭問號，結果貼文發出後，釣出了在地人解答。

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文指出，他最近經過了台北市的四段、四維路交接口時，突然看見了一間公寓的廣告牆，上面寫著「18年老店」，然後分別畫了一隻魷魚和一隻倒立的豬，讓他瞬間黑人問號，直呼「這到底是賣什麼啦？」

此文一出馬上引起熱議，大家除了好奇外，也紛紛猜起來「客家小炒」、「豬魷拌飯」、「黃金豬排魷魚堡？」、「會不會有可能老闆娘叫游麗珠」、「山珍海味」、「魷魚入豬」、「老闆來一碗魷種你豬豬看」。

不過也有在地人說出解答，其實該家店是在賣「魷魚焿、肉焿」，不少人都表示很好吃，是偏清爽的口感，老闆很有個性，但是「價位不便宜」，但還是深受民眾喜愛，但也有人表示「這家的辣椒好吃！配焿湯剛剛好，不過，我之前吃的時候，也寫18年，過了好幾年，還是永遠的18歲？」