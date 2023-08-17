兩大三小硬要住雙人房！國中生櫃台「砸硬幣」買牙刷哈哈笑 網拳頭硬了

「孩子的教育不能等！」暑假期間，很多家長會帶小孩出遊住宿，有位飯店人員抱怨遇到一家「兩大三小」硬要訂雙人房，入住後發現無法拗到免費備品，三個小孩竟然跑到櫃檯「砸錢」買牙刷，還哈哈大笑拍限動，讓他傻眼。

原po在臉書社團靠北住宿分享，遇到一家人「兩大三小」訂房，三個女兒分別是小六、國一、國三，業者建議訂五人房才能住得舒服，家長卻硬要訂雙人房，稱可以睡得下，也能接受雙人房只有兩份備品，其他人會自己準備。

入住後，客人開始失憶，狂抱怨「怎麼沒有三個小孩的牙刷」，還拗說「牙刷沒多少錢」。 原po告知可以購買，牙刷3支60元，但無法免費贈送。不久後，三個小女生來到櫃台稱要買牙刷，接著拿了60個1元硬幣砸向櫃檯，三個孩子哈哈大笑，留下一臉錯愕的原po，小女生還拿出手機像是在錄影發限動。

原po表示，他其實並不介意小孩拿60個1元硬幣來付帳，因為那有可能是她們存的零用錢，但在意的是小孩「砸錢」的態度，這是糟蹋人、羞辱人。

po文一出，不少同業有同感，「我會請他們別走，然後叫警察來，公然侮辱先提告，爸媽不會教那就讓法律來教」、「我會當場糾正這些小孩的態度，小六、國一、國三已經很大了，不好好付錢也不必賣備品給他們」、「傷害性雖低，但侮辱性極強，心理會難受衝擊是正常的，服務業就是一個修行」、「很多客人都說差不了多少錢，真的很想回：那你就付錢啊」、「這種客人就是奧客，一開始訂房的時候就應該拒絕，免得衍生後續問題，最後旅宿只會得到一顆星評價」。

網友指出，「當初就不該讓他們入住」、「就該學日本，小孩到了一定年齡，入住就照人頭算，你來五個人我就收五個人頭住宿費，附五份備品，要住小房間是你家的事」、「所以兩大三小真的能住兩人房啊？我們這些付錢住四人房的家長感覺好傻」、「就說少錢了請他們撿起來清點」、「這是公然侮辱喔，家長要出來負責的」、「影片備妥直接上爆料，就會像前陣子醫生娘上餐廳直播事件一樣，換家長主動跟你們道歉了吧」。