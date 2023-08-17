快訊

不是第一個！男「買機票不搭機」當場被逮 警揭悽慘下場

高雄大雨滂沱多處積水「達半個輪胎高」 市民唉：在騎水上摩托車

高雄豪雨狂瀉多處淹水 馬路成小溪汽機車冒險涉水

正妹同事深夜求搭順風車 人夫1原因拒絕 網友：老公就要找這種

香港01／ 撰文： 謝茜嘉
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

夫妻相處除了互相信任，給予對方安全感同樣重要。臺灣有人妻於討論區發文表示，日前任職主管的老公加班到深夜12時，主動致電報備說有女同事車子拋錨，外面又下大雨，想請他接載，思考3秒後，老公把女同事的請求推給另一位同事，老公解釋「我怕你罵我！想一想還是不要惹麻煩」。人妻讚揚老公做法，指出很多婚姻外遇都是起初沒帶情感地幫忙，但後來互動頻繁容易產生許多不必要情感。

該人妻於Dcard討論區以「正妹女同事，你載嗎？」為題發文指出，向其老公請求接載的女同事她有看過樣貌，形容「白皙還不錯看」。當天老公與該女同事一起加班到深夜12時，老公致電她說「今天那位女同事說她車拋錨又下大雨，問我能不能載她」，人妻沒加主觀意見，只回答道「然後？」，老公續說「我思考三秒後，馬上拒絕，推給a同事」，人妻沒說話，老公所以解釋「我怕你罵我！想一想還是不要惹麻煩」。

人妻表示，常人若遇到帥哥和正妹同事請求接載，相信內心想接載的機率蠻高的，就算非帥哥正妹，只是單純同事，也會覺得順手幫忙沒關係，雖然老公有片刻猶豫，但最後還是拒絕了，她認為「至少還是給他一個鼓掌」。人妻指出，「很多婚姻外遇，都是一開始幫忙覺得沒什麼，但互動甚至幫忙後面產生了許多不必要的情感」。

（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

貼文引來兩派網友爭論，有人認為人妻控制欲重，「沒吧，純粹你控制欲太重，你老公還要特別打給你跟你說也是很奇怪，拒絕就拒絕還要特別說」、「你嫁的是兒子不是老公」、「只是怕你罵而不是他不載」。

不過也有網友認為老公做法沒錯，「避嫌其實很重要」、「老公就是要找這種」、「男生要懂得跟其他女生保持距離，才能給另一半更多安全感」、「推給別人最明智。自己不用麻煩（跑一趟+跟女友吵架）、助攻單身男同事、然後還是有幫上忙，皆大歡喜」。

甚至有網友質疑女同事別有居心，「都出社會了，這女的還不會自己叫車，根本有居心，各位已婚男士多保重」、「有一種車是黃色的，可以用手機叫，隨時都有，不要在那邊公主病」、「有種東西叫做Uber」。

人妻後來更新貼文指，很多網友誤會她與老公通話時說了句「然後？」，讓老公害怕不敢載女同事，她強調是老公解決了事件後才致電分享、邀功和立下馬威，「我沒有載別的女人哦，我也不想我老婆給人載」。人妻表示，她有向老公透露於Dcard發了貼文表揚，老公當下非常高興，「他非常雀躍、驕傲的開車」。老公也同意幫忙召車的做法，人妻說「畢竟麻煩我老公已經不是第一次，以往都是拒絕的」。

延伸閱讀：

揭發老公天天倒了愛心便當不吃 人妻氣爆：辛苦煮給他卻浪費食物

新婚婦用老公電腦 驚揭丈夫「多人運動」AV片 婚前1個月始收山

文章授權轉載自《香港01》

婚姻 老公

相關新聞

正妹同事深夜求搭順風車 人夫1原因拒絕 網友：老公就要找這種

夫妻相處除了互相信任，給予對方安全感同樣重要。臺灣有人妻於討論區發文表示，日前任職主管的老公加班到深夜12時，主動致電報備說有女同事車子拋錨，外面又下大雨，想請他接載，思考3秒後，老公把女同事的請求推給另一位同事，老公解釋「我怕你罵我！想一想還是不要惹麻煩」。人妻讚揚老公做法，指出很多婚姻外遇都是起初沒帶情感地幫忙，但後來互動頻繁容易產生許多不必要情感。

幻想破滅？他指日本美食不合胃口 網點名「這食物」：台日落差最大

日本是台灣人最愛的旅遊地點之一，除了當地文化及景點外，美食也是一大誘因。不過近日有網友指出，真正道地的日本食物其實很多都不合台灣人胃口，因為...

好市多回饋券不夠人性化？ 網友齊喊：不是問題

好市多（Costco）作為台灣知名的零售量販業，以獨特的會員制聞名，其中「黑鑽卡」需要支付較高的會員費，不過會給予2%消費回饋金，仍吸引不少人辦理。

還要付水電租金！他問「百元剪髮賺什麼」 網揭獲利關鍵曝：還更賺

除了傳統髮廊、專業沙龍，百元剪髮店在台灣也很常見。一名網友納悶，剪髮屬於有技術要求的工作，而且開店還要考量水電租金、消耗品，好奇百元剪髮店剪一顆頭只要100元的情況下，「到底賺什麼？」...

自助餐3菜1肉150元 老闆娘嗆「這句話」他當場走人：我不要了

上班族因為工作忙碌，三餐都以外食為主，而自助餐店可依個人喜好夾菜，是不少人的選擇，然而價格不透明的問題，也不時引發消費者不滿。有網友分享近日在自助餐店消費的經驗，表示夾3菜1肉被算150元，當他質疑價格時，老闆娘的回覆讓原PO傻眼，並當場走人。...

「百元鈔」正面是國父 背面印的那棟建築物是那裡？網友揭真相

很多人都知道中華民國的百元鈔票正面是國父孫中山先生，但是百元鈔票背面印的那棟建築物是那裡？可能就有很多人不知道了。日前有一名網友發文表示，確實很多人不知「百元鈔」上所印製的建築物在哪？意外引發網友共鳴，直呼「還真不知道」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦