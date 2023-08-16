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幻想破滅？他指日本美食不合胃口 網點名「這食物」：台日落差最大

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是台灣人最愛的旅遊地點之一，除了當地文化及景點外，美食也是一大誘因。法新社
日本是台灣人最愛的旅遊地點之一，除了當地文化及景點外，美食也是一大誘因。法新社

日本是台灣人最愛的旅遊地點之一，除了當地文化及景點外，美食也是一大誘因。不過近日有網友指出，真正道地的日本食物其實很多都不合台灣人胃口，因為日本人的烹調方式和台灣差異很大，經常有太重口味的問題。

一名網友在PTT發文表示，日本動畫經常出現主角一行人吃吃喝喝的畫面，讓不少人看完也跟著嘴饞，但實際上日本人習慣的調味、烹煮方式跟台灣人不盡相同，像是道地的拉麵會過鹹，或是正宗的日式章魚燒口感軟爛，喜歡的人可能不多，因此好奇發問「日本食物最不符合你口味的是什麼？」

貼文一出，果然許多網友都點名章魚燒，「應該是台日落差最大的吧」、「實在不太喜歡軟爛的口感」、「在道頓堀買了兩家章魚燒，覺得還是台灣的好吃」、「曾經以為章魚燒是類似花枝丸的東西，吃過一次後就拒絕往來了」。

被不少網友提到的還有餃子和炒麵麵包，「日本大部分的餃子都超難吃」、「台灣鍋貼屌打日本餃子」、「日式餃子內餡跟爛泥似的」、「炒麵麵包就是澱粉配澱粉」、「炒麵麵包我覺得換醬料應該會好很多」、「炒麵有夠鹹，拉麵反而沒那麼鹹」、「都只是看起來很好吃」、「應該是日本調味不習慣，第一次吃很失望」。而除了鹹食，像是和菓子、醬油糰子等甜品也都榜上有名。

此外，一名內行網友回文表示，日本特產最好吃的其實是納豆，家中冰箱常備納豆且每天都會吃。許多老饕也留言：「我甚至想去他們那種納豆吃到飽的店」、「納豆滑滑的感覺像秋葵，調味更重一點會好吃」、「納豆其實是要搭配料吃，就跟台灣吃皮蛋一樣」、「山藥泥+生雞蛋+納豆+醬油+白飯，根本天堂食物」。

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