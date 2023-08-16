好市多回饋券不夠人性化？ 網友齊喊：不是問題

好市多（Costco）作為台灣知名的零售量販業，以獨特的會員制聞名，其中「黑鑽卡」需要支付較高的會員費，不過會給予2%消費回饋金，仍吸引不少人辦理。但一名顧客在臉書分享回饋方式，認為仍有改善的空間，包含回饋的形式、消費的方式等，貼文一出，引起網友熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他表示現在的2%回饋券只能一次折抵，無法分次消費，加上紙本的形式，提出疑問「是不是有更人性化的使用方式？比如類似百貨禮券，沒用完就儲值進會員卡。」而原PO也已經將建議回報好市多，並把回饋券花光，省去擔心弄丟的問題。

不少網友也認為回饋券不夠便利，「我覺得不要用紙本比較好……容易遺失」、「你這建議真的很好，不然給成小額的也可以接受，比如一千幾張、五百幾張、一百幾張之類的」、「希望未來改電子的」、「去年的一萬多元，直接放到失蹤忘記……都已經什麼年代了，這麼大的公司不能用數位化點數」、「真的，沒有歸戶到會員帳戶裡面覺得很不科技……問人員，她說每個人回饋金額不同，所以才個別寄出，這理由太牽強了……明明結帳退貨都要出示會員條碼，消費紀錄都查得到」，就有網友精闢分析，「他就是故意製造門檻讓你用起來麻煩，最好是把它弄丟。廠商沒那麼笨，更好的方式當然有，但那對他們沒好處啊～」。

但有網友指出，真的弄丟也不用太過擔心，「各位～其實弄丟也沒關係，它是存在會員資料裡面的，而且截止日前還會電話通知你趕快來消費，弄丟到服務台補印就可以了（我就是曾經弄丟的人）」，也有網友分享他國的經驗參照，「加拿大是買剩的直接找現金」、「花剩下的退現金給你！在美國一直都是這樣！我丟過，還補發給我，Costco是很好的公司」。

不過網友看到原PO的照片與消費力不禁歪樓，「你的路易（指LV包）擺得位置很不自然，下次可試著改進看看」、「9158/0.02/52=457900/52=8805，表示您每週也消費接近9千了，單筆9158對您的消費不是問題」，原PO也補上自己並非營業戶，「酒類、烘焙材料起司乳酪之類，零食（我會買來送給學校球隊跟當獎勵捐贈）、文具（一樣會當禮物），牛肉大宗雞豬較少，鮭魚、冷藏蔬菜、香料，橄欖油（2桶一千多）我會買來做手工皂，小孩衣服鞋襪替換頻率很高～隨便列一列，很恐怖欸～有時候幫朋友無償買一些東西，我都不知道自己亂買那麼多」。