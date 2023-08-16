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「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天是維修師傅的旺季，一旦冷氣壞掉常常無法即時處理。 圖／pakutaso
夏天是維修師傅的旺季，一旦冷氣壞掉常常無法即時處理。 圖／pakutaso

近年來夏天氣溫動輒35、36度，有時甚至逼近40度，一旦冷氣壞掉簡直要命，加上夏天是維修師傅的旺季，報修後也要熱好幾天才能解脫。一名電器行老闆娘分享秘訣，「一招」擺脫傻傻排隊等到天荒地老的窘境，讓網友大呼「學到了」！

有沒有報修冷氣卻苦等不到的師傅的經歷呢？電器行老闆娘在TikTok分享叫修冷氣訣竅，她表示一般人購買冷氣都是從電商平台、量販店或大賣場、電器行（冷氣安裝公司）三種管道，消費者苦等師傅的「最致命原因」就出在這，因為9成以上的消費者都「買錯人」。

闆娘指出，從電商平台購買冷氣，除非安裝時有留師傅的電話，否則報修就跟租客一樣要打給原廠，這種沒有背景的報修法就「只能乖乖排隊等到天荒地老」。

從量販店或大賣場購入情形也好不了多少，據在大賣場10年以上的資深主管表示，關鍵在店員是否願意服務，服務好的會幫忙聯繫原廠，但若背景不夠硬客戶還是要慢慢等，服務差的就是「賣後不理」，叫客戶自行聯繫，甚至告訴客戶「自己打比較快」。

最後則是直接找電器行或冷氣安裝公司購買，闆娘直言，像她們這種有在經銷品牌，靠「業績硬勢力」說話的管道，協助客戶報修的速度會比前兩種快很多。

影片吸引網友討論，有網友表示真的店家報修會比較快一點點，「真的有技術跟服務的店家會自己先去幫客戶服務」，闆娘也回應，如果是安裝問題，安排自家師傅處理最快，少一天是一天。

@blancaliao_ 冷氣師傅快速報修冷氣的秘密 你是不是報修冷氣就等很久的那個人 還不趕快看完闆娘說的 讓你秒懂怎麼買報修最快！ #冷氣 #冷氣日常 #冷氣人生 #熊令家電 #冷氣工程 #冷氣闆娘 #冷氣板娘 #我是不會安裝冷氣的冷氣闆娘 #冷氣師傅 #空調 #推薦 #闆娘 #闆娘日常 #三菱重工空調誰比我風 ♬ 原聲 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘

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