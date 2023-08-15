咖啡廳緊身褲妹子「整個屁股放桌上」 網怒轟沒禮貌：感覺有味道

隨著社群平台興起，許多人已經習慣約會、出遊一定要發文再搭配照片，而對網紅來說，如何拍出足夠吸睛的照片更是一門學問。有網友分享一名網美在咖啡廳的照片，乍看只是普通的擺拍照，仔細一瞧卻發現女主角將整個屁股放在桌上，鄉民見狀紛紛直呼「這樣坐有夠噁心沒禮貌」、「感覺桌子會有淡淡的屎味」。

一名女網友在Dcard發文抱怨，只見她放上2張穿著緊身褲的長髮網美在咖啡廳的照片，第一眼看見的人可能會覺得只是普通的擺拍照，但仔細一瞧照片女主角逕自將屁股放在桌上，瞬間讓原本是健康美的擺拍照變調，誇張行為也讓原PO直呼噁心。

照片曝光後引起網友熱烈討論，「這誰啊？有夠噁心」、「這樣坐有夠噁心沒禮貌，完全沒考慮到下一個要使用的人」、「好像是我家附近的咖啡廳…」「我比較困惑的是，旁邊不就是可以坐的地方嗎？」、「感覺桌子會有淡淡的屎味⋯」、「菊花對著桌子，感覺有味道」、「我是來喝咖啡的，不是來聞妳屁股味道的」。

除了屁股放桌上被網友撻伐不衛生之外，許多人也對該網美的構圖和屁股形狀十分納悶，「先不管衛生，這樣整坨…確實不好看」、「這樣拍超醜的欸」、「這個一坨屁屁看起來好奇怪好好笑」、「身為女生我還真的看不懂這個屁股，所以沒有嫉妒成分」、「這屁股有塞屁墊？比例看了不舒服」、「先不論衛生問題，這個圖的構圖跟動作都沒有美感欸」、「露屁股身材是可以，但這樣真的蠻怪的」。