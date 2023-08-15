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女棋士控霸凌、性騷 「紅面棋王」周俊勳道歉並火速請辭亞運圍棋總教練

男網友穿荷葉邊來約會還毛手毛腳 離開前1句話嚇翻她

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享見男網友的糟糕經驗，對方不僅對她毛手毛腳，事後說一句話讓她超毛。示意圖／ingimage
一名女網友分享見男網友的糟糕經驗，對方不僅對她毛手毛腳，事後說一句話讓她超毛。示意圖／ingimage

跟網友見面前，要注意人身安全，避免發生意外。日前有位女學生跟網友見面，遇到了「噁男」，不僅穿著邋遢，還對她毛手毛腳，在看電影時想將腳靠在女方旁邊，最後還留下一句話，讓她嚇瘋「怒刪交友軟體」。

一名女網友在Dcard發文指出，她最近跟一位網友聊了1-2個月，對方不斷要求見面，因此她無奈答應了。見面後，她發現男方不修邊幅，沒刮鬍子還穿已經洗到透明的上衣，而且衣服還呈現荷葉邊，讓她疑惑「一般來說不是會注重第一印象嗎？」

原PO接著指出，對方一直帶她去打球，還故意露出錢包的鈔票，看電影途中也故意張開雙腿，想與原PO腳接觸，直到後來旁邊的顧客喊「腳可以收好嗎？」他才停下騷擾的行為。

最後兩人結束行程道完再見分開，原PO走回家一段路時，對方突然傳訊息說「那妳回頭，我在妳後面」，原PO感到雞皮疙瘩的回頭，發現男方走到她後面，靠近她耳朵說「下次再見」，讓她直呼「這次過後，我直接把交友軟體刪掉了！」

文章曝光後，引發許多網友回應「最後感覺超毛的」、「妳可以撐這麼久很厲害，看到荷葉邊應該就想走了吧」、「最後那段真的噁爆」、「好噁心，雞皮疙瘩都起來了」、「最後貼著耳朵說話都快成為陰影了吧」、「妳這篇應該是浩劫重生」。

交友軟體

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