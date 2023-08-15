日本人見台灣馬路疑惑「鋪平很難嗎？」 網譏諷：選舉的藝術

走在台灣的街道上，可以看到馬路上充斥著反覆修補過的痕跡，看上去十分不美觀，不過其實柏油路問題已爭吵多年但卻遲遲未獲改善，因此鋪路問題也被網友譏諷為「選舉的藝術」。日前一名網友發文分享，自己有位日本友人來台旅遊，到了旅行的尾聲突然問他，「台灣人要把柏油路鋪平是不是一件很困難的事情？」讓原PO一時不知該如何回應。

原PO在PTT上發文，表示這位日本友人來台灣旅遊順便拜訪他，在離開台灣前，突然詢問原PO，對台灣人而言把柏油路鋪平是不是很困難，並表示若是真的不會鋪，也可以請教日本人，一席話讓原PO頓時不知所措，發文詢問網友該如何回應。

對此，有網友表示根本不是鋪不平，「看看高速公路多平，明顯是能鋪平故意不要」、「鋪的太好，沒錢賺」、「台灣的玩法，破破爛爛的再鋪一次，堪用就好，永遠鋪不完才有得賺」、「因為一直重挖才能賺錢，鋪平只是浪費人工跟時間」、「一次就平，要怎麼追加預算」。

也有網友認為是選舉前的政治操弄，「鋪平了，選舉前就不能作秀了」、「鋪路，是賺錢及選舉的藝術」、「回答他：台灣鋪路不是技術，而是政治」，指出台灣選舉前忙鋪路早已成為民眾習以為常的事，因此民眾大多見怪不怪。