越吃越喘…鐵板麵「黑菇」40元諧音梗 網笑翻：一定ipad溫開水

許多餐廳為了加速點餐速度，通常都會將餐點名稱簡化，例如：黑胡椒，就簡稱「黑」，蘑菇醬就簡稱「菇」之類的。日前有一名網友發文表示，看見一家小店菜單上標示鐵板麵「黑菇」(氣喘的台語)，引發網友KUSO「不用吃麵都會黑菇」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「點個鐵板麵，越吃越喘」，從照片中可見一家小吃店店門前的菜單清楚標示著鐵板麵「黑菇」40元。有位網友回應「老梗不好笑，但你的標題形容的維妙維肖，整個都有畫面了」。

照片一出，吸引了逾2.2萬人按讚，網友們紛紛留言，「靠北！這個有梗」、「笑死，還好昨天去夜市沒吃鐵板麵，不然等等我的黑菇牙起來」、「超好笑，下面還幫你『加油』，『蒸蚌』啊」、「黑菇要配溫開水，15分鐘out！」、「吃完感覺會黑菇，哈」、「來個救肺散吧」、「好煩，越吃越喘」、「看著看著，連我都跟著喘起來了」、「笑到黑菇」、「一定ipad溫開水」。