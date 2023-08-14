性別揭曉派對大翻車！她歡喜收蛋糕一看傻眼 網批：店家有事嗎？

近年來國內外流行起寶寶「性別揭曉派對」，在派對上邀請親朋好友一同見證寶寶的性別，而揭曉方式便是切開蛋糕看內餡的顏色，由此得知寶寶的性別，驚喜感滿滿也為孕期增添了一份儀式感。不過日前一名網友在Dcard上發文，表示為了性別揭曉派對，很早就下訂了「性別杯子蛋糕」，不料收到蛋糕時打開一看卻讓她十分傻眼。

原PO表示，當時特別詳細地向店家說明了自己的需求，店家的回覆也很讓人放心，她便訂了9個杯子蛋糕，加運費一共1575元。收到時滿心歡喜地打開卻見成品全部東倒西歪，亂成一團，蛋糕還互相擠壓到，原PO當下立馬致電店家，表示若無法補救，運費她可以自行吸收，不過她希望店家可以退費，店家卻回覆因為原PO選擇宅配，過程中物品出意外不是他們能控制的。

而蛋糕擠壓過後又互相沾染到奶油，導致整體變得黑黑髒髒的，對此，店家則表示問題不大，用水可以擦得掉，讓原PO先擦擦看，不過原PO嘗試過後卻發現有些雖擦得掉，但嚴重的地方不只擦不掉還糊掉、碎掉，造型手還掉了下來，且9個蛋糕店家用12個的盒子裝，中間還沒放隔板，導致蛋糕在運送過程中被翻倒出來又互相擠壓到，讓原PO直呼「我真的好後悔沒有多找幾間」。

貼文一出，網友紛紛為原PO抱不平，「如果他要開宅配選項，他就要做好防護吧？總不可能每次客人說翻掉了就推給宅配吧！而且有賣9個就是要用適合的盒子裝不是嗎」、「這打開會很生氣耶！怎麼會完全沒弄分隔板，寄出前要先做好防護措施吧」、「怎麼看都毀了阿，哪裡像還可以用，店家有事嗎？訂可愛的東西不就是要拍照，不然幹嘛花錢訂」。

而原PO辦完派對後也更新後續，表示最後還花了更多錢找其他店家臨時做了性別氣球，而原店家先前態度不佳，也相當不積極，只願意退還三個杯子蛋糕的錢，到後來得知有媒體聯絡原PO才突然態度大轉變願意全額退款，讓原PO相當不理解該店家處理事情的態度。