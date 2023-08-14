台灣獨有！外國人來台最常聽到「3句話」一票網友認證：很精準

哪些話最能代表台灣？台灣是觀光勝地，隨著疫情趨緩，國門開放，也吸引越來越多外國人回流，馬來西亞的ICU醫師陳志金透露，在網路上蒐集到「3句話」是外國人來台灣後「印象最深刻的」，幾乎是台灣獨有特色，國外幾乎遇不到，引發網友熱議。

陳志金在臉書發文指出，最近看到網路在討論「哪一句話是讓來台灣人印象最深刻的？」，結果蒐集下來，有「3句話」上榜，分別是「統編載具需要嗎？」、「甜度冰塊？」、「不好意思！」。

陳志金分別解釋，首先統一發票真的是台灣獨有，他32年前剛到台灣時覺得很新奇，因為沒想過收據還可以兌獎，當然「載具」對於外國人來說，就更難理解了，另外台灣飲料店的密集度，也能說是全球數一數二，當然就會常聽到「甜度冰塊？」，這類的用語。

陳志金也表示，台灣人真的很愛說「不好意思！」，就好比日本人的「すみません」，還有歐美人的「Excuse me」。

文一出馬上引起網友共鳴，不少人直呼「發票兌獎真的很棒，雖然沒中過什麼大獎」、「因為我也會習慣說不好意思」、「會員或載具嗎？每天工作都必須說的」、「好精準」、「這次回台灣，我完全不懂什麼叫做載具。我花了一個禮拜才知道」。

還有人補充說，「統編需要嗎？這句話證明台灣中小企業有多蓬勃」、「報會員嗎？」、「早餐店阿姨：帥哥，吃什麼」、「請支援收銀」、「吃飽了嗎？也常說」、「存裡面嗎？」、「是喔？真的假的」、「還有很愛說謝謝」。