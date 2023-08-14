快訊

IBDP全球18萬考生僅179人滿分 楊日茵奪冠成台灣罕見學霸

用助理浮報月薪差額「買雙眼皮貼、洗頭」 檢方認定高虹安詐取公款有罪

水喝太少不只大腦變遲鈍 長期身體缺水可能提高失智風險

高鐵對號座車廂擠滿自由座站客挨批「根本台鐵化」 網安慰：2027要有新車了

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵對號座車廂擠滿站票乘客，他質疑高鐵是否有台鐵化的傾向。示意圖，圖／聯合報系資料照片
高鐵對號座車廂擠滿站票乘客，他質疑高鐵是否有台鐵化的傾向。示意圖，圖／聯合報系資料照片

許多民眾出門玩或是放假回家，為追求快速、省時多會選擇搭乘高鐵，且相較於火車、客運，高鐵雖然價錢最貴，卻更加舒適，不過一名網友發文抱怨，表示當天準備回家一趟，原本想舒舒服服坐高鐵，卻發現對號座車廂竟也擠滿了自由座的乘客，導致車廂變得又擠又吵，他直呼「真的有種坐台鐵的感覺」。

原PO在Dcard上發文，分享當天工作結束後，急忙趕去板橋車站搭高鐵，好不容易在位子上安頓好後，卻聽到車長廣播「今天人多自由座的人可以站到一般車廂」，隨後便湧入了大量乘客，將車廂堵的水洩不通。原PO抱怨，當時要去廁所也須通過一道道人牆，廁後沿路返回時竟遭到一名站票男子的白眼，對方還發出「嘖」聲，讓他極為不滿。

原PO表示，官網上明明規定，「自由座不可站立於對號座車廂」，他坦言，選擇搭高鐵就是想獲得良好的服務、安靜的空間、快速抵達目的地、價錢貴一點也沒關係，現在卻只剩後面兩項，種種跡象也讓他懷疑高鐵是否有台鐵化的傾向。

貼文發布後，許多網友紛紛表示，「早就台鐵化了，擠到爛，一堆人站在旁邊超級不舒服的」、「支持對號座就不該站人，上不了車就用別的方法吧，畢竟人家也是辛辛苦苦搶到對號座，憑什麼要犧牲我們這些人對號座的搭車品質」、「老問題了，車廂擁擠早就被旅客投訴過好幾次，公司也知道」、「大家再等幾年，2027年就有新車可以分擔這些擠到爆的情況了」。

對此，也有網友提出建議，「建議取消大學生票、少年票等等的票，又不缺人搭還搞什麼促銷有夠白癡」、「出國返國買自由座有夠白癡，每個人都提一大咖行李一下就擠滿了，行李的位子都可以站一個人了，應該規定提行李要買兩張自由座的票吧」、「我認為自由座應該限制人數，雖然自由座沒有限制要搭乘哪輛，但是擠到對號座的客人權益，如果是我，我也會不開心」。

高鐵 台鐵

延伸閱讀

北捷車廂真的很熱？網指這一線「根本是蒸籠」 通勤族曝市長下令調溫後：很有感

捷運為何禁止飲食？正解不是「怕變髒」網驚呼：長知識了！

人類毛髮最強傳說？日本公車投幣箱藏「印度人頭髮」 超狂功用曝光

搭捷運常遇到這2種人讓他好暴躁 眾人點頭：險摔成狗吃屎

相關新聞

高鐵對號座車廂擠滿自由座站客挨批「根本台鐵化」 網安慰：2027要有新車了

許多民眾出門玩或是放假回家，為追求快速、省時多會選擇搭乘高鐵，且相較於火車、客運，高鐵雖然價錢最貴，卻更加舒適，不過一名網友發文抱怨，表示當天準備回家一趟，原本想舒舒服服坐高鐵，卻發現對號座車廂竟也擠滿了自由座的乘客，導致車廂變得又擠又吵，他直呼「真的有種坐台鐵的感覺」。

搭捷運常遇到這2種人讓他好暴躁 眾人點頭：險摔成狗吃屎

搭捷運省時又省錢，是不少通勤族的首選，但也因為搭乘的人多，容易出現一些插曲。有一名網友就透露在捷運站裡常常會遇到兩種人，每次看到都讓他很煩躁，卻也無可奈何。貼文一出引起熱議，不少人都有同感。

妹子尖峰時間趕搭捷運上班 車門關上下一秒她險崩潰

雖然搭捷運省錢又方便，但若遇到尖峰時刻，就得擠在滿滿乘客的車廂裡，人與人貼著總會覺得不舒服，更容易引起糾紛。一名女網友在Dcard發文抱怨日前搭捷運時，因為人潮擁擠，竟然被男乘客的下體頂到，雖然對方可能不是故意的，不過仍讓她覺得不舒服。

公園疑有男女活春宮！孩問「為何不能溜滑梯」 家長尬回：有蟑螂

彰化一名家長帶著小孩傍晚去公園溜滑梯，不料卻撞見一對中年男女疑似活春宮，嚇得他趕緊帶孩子遠離現場，被問到為什麼要離開，家長只好回應：「那邊有蟑螂太可怕了」。

真的忍不住！妹子路邊水溝解放下半身全入鏡 少1動作網友傻了

台灣人普遍擁有良好的衛生習慣，但仍不時有人在路邊「脫序演出」，讓許多鄉民們看了超崩潰。近日，一段「解放畫面」在網路上瘋傳，只見一名妙齡女子不顧旁人眼光，在馬路邊當場脫褲解放，還一邊排泄一邊滑手機，事後更拍拍屁股直接走人，驚悚的畫面立刻引發討論...

熱炒店收100元「冰塊費」遭客吐槽 老闆娘曝真相網反讚超佛！

不少民眾在外用餐有自備酒水，店家會對此酌收一些費用，一間熱炒店則是向客人收100元的「冰塊費」，卻引來抱怨，有網友則指出關鍵應該在名稱上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦