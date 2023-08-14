高鐵對號座車廂擠滿自由座站客挨批「根本台鐵化」 網安慰：2027要有新車了

許多民眾出門玩或是放假回家，為追求快速、省時多會選擇搭乘高鐵，且相較於火車、客運，高鐵雖然價錢最貴，卻更加舒適，不過一名網友發文抱怨，表示當天準備回家一趟，原本想舒舒服服坐高鐵，卻發現對號座車廂竟也擠滿了自由座的乘客，導致車廂變得又擠又吵，他直呼「真的有種坐台鐵的感覺」。

原PO在Dcard上發文，分享當天工作結束後，急忙趕去板橋車站搭高鐵，好不容易在位子上安頓好後，卻聽到車長廣播「今天人多自由座的人可以站到一般車廂」，隨後便湧入了大量乘客，將車廂堵的水洩不通。原PO抱怨，當時要去廁所也須通過一道道人牆，廁後沿路返回時竟遭到一名站票男子的白眼，對方還發出「嘖」聲，讓他極為不滿。

原PO表示，官網上明明規定，「自由座不可站立於對號座車廂」，他坦言，選擇搭高鐵就是想獲得良好的服務、安靜的空間、快速抵達目的地、價錢貴一點也沒關係，現在卻只剩後面兩項，種種跡象也讓他懷疑高鐵是否有台鐵化的傾向。

貼文發布後，許多網友紛紛表示，「早就台鐵化了，擠到爛，一堆人站在旁邊超級不舒服的」、「支持對號座就不該站人，上不了車就用別的方法吧，畢竟人家也是辛辛苦苦搶到對號座，憑什麼要犧牲我們這些人對號座的搭車品質」、「老問題了，車廂擁擠早就被旅客投訴過好幾次，公司也知道」、「大家再等幾年，2027年就有新車可以分擔這些擠到爆的情況了」。

對此，也有網友提出建議，「建議取消大學生票、少年票等等的票，又不缺人搭還搞什麼促銷有夠白癡」、「出國返國買自由座有夠白癡，每個人都提一大咖行李一下就擠滿了，行李的位子都可以站一個人了，應該規定提行李要買兩張自由座的票吧」、「我認為自由座應該限制人數，雖然自由座沒有限制要搭乘哪輛，但是擠到對號座的客人權益，如果是我，我也會不開心」。