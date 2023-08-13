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搭捷運常遇到這2種人讓他好暴躁 眾人點頭：險摔成狗吃屎

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照
捷運示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照

捷運省時又省錢，是不少通勤族的首選，但也因為搭乘的人多，容易出現一些插曲。有一名網友就透露在捷運站裡常常會遇到兩種人，每次看到都讓他很煩躁，卻也無可奈何。貼文一出引起熱議，不少人都有同感。

原PO在Dcard以「捷運站這類人真的讓我好暴躁」為題發文，他說有兩種人是在捷運站裡常常會遇到的情況。第一種是「站在手扶梯前方找方向的人」，原PO拍下照片還用紅框圈起來，他表示每次在上班尖峰時刻都會遇到好多老人家一起搭捷運，但他們似乎不太熟悉怎麼搭乘，總是會站在紅框處思考該往右或往左去搭車。

不僅如此，還有些年輕人也很愛站在那邊滑手機傳訊息，讓站在後方的他都被擋住差點跌倒，不免抱怨地說「大家都在趕時間，人潮很多，這種行為真的好自私」。

第二種是「愛擋在電梯門口不讓裡面的人先出來的人」，原PO說排隊等著搭電梯時，要站中間也好，站左右邊也罷，但看到電梯裡有人不是應該要自動移到左右兩邊，讓裡頭的人先出來嗎？但他每次都遇到要進電梯的人直接站在門口，不留一絲空間給他出來，讓原PO相當無奈地說「不知道大家有沒有遇到這樣的人呢？還是只是我太在意這種小細節，每天都被氣得半死」。

貼文引起眾人共鳴，「同意，就覺得現在很多人都只顧自己，真的可以來辦個排名」、「遇過第一個…差點摔到狗吃屎」、「還沒上手扶梯就算了，在手扶梯出口塞住才叫崩潰，後面的人一直上來，前面又塞住，哪天一定會有人跌倒」、「我都會『嘖』超級無敵大聲，事實上真的會造成很多人的困擾跟安全」、「第一超多，而且長輩居多」、「我也遇過搭完手扶梯就停在原地的人，有次差點直接撲上去，這種是不是都要被後面的推過才知道不能站在那啊」。

其他網友也分享搭捷運討人厭的行為，「走手扶梯左邊的，一直借過借過急著投胎是不是」、「還有站在出口逼卡匝門前找悠遊卡的」、「還有在尖峰時刻邊走邊看手機的，超討厭！10個裡面有10個都不是用手機處理很重要的事情」、「最討厭那種擋在門口滑手機」、「還有擋在車廂出入口死不讓出空間給人下車的，快到站了，也不會讓一下。我有時候火大直接用力擠過去」。

原PO抱怨常常遇到許多人在捷運手扶梯出口處停滯不前，讓後方的乘客相當困擾。 圖擷自Dcard
原PO抱怨常常遇到許多人在捷運手扶梯出口處停滯不前，讓後方的乘客相當困擾。 圖擷自Dcard

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