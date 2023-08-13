妹子尖峰時間趕搭捷運上班 車門關上下一秒她險崩潰

雖然搭捷運省錢又方便，但若遇到尖峰時刻，就得擠在滿滿乘客的車廂裡，人與人貼著總會覺得不舒服，更容易引起糾紛。一名女網友在Dcard發文抱怨日前搭捷運時，因為人潮擁擠，竟然被男乘客的下體頂到，雖然對方可能不是故意的，不過仍讓她覺得不舒服。

原PO表示日前搭台北捷運綠線準備要轉車，因為趕著要上班，剛好看到列車車門旁邊有一點小空間，她自認身材很瘦，擠進車廂沒問題，於是趕緊上車，沒想到後方有一名男子也跟著上車，讓她心裡抱怨地說「都沒空間了，還硬要擠上來」。

只不過當車門關了之後，原PO竟然覺得怪怪的，原來是那名男乘客站在後方，但下體竟然頂到原PO的屁股，讓她嚇了一跳，只好往前站一點點，想把屁股移開。但因為車廂裡人太多太擠，當她往前站時也擠到前方的女乘客，讓對方一直回頭查看，原PO也覺得不好意思，不敢再擠對方。

所幸當時再過一站就可以下車了，但原PO覺得很嘔，「他可能不是故意的，我也不能說什麼，只能自認倒楣。順便提醒女生們下次盡量不要站在門邊，不然躲都沒地方躲」。

貼文一出，多數人都為男乘客抱屈，「妳會建議他應該怎麼做比較好？看到有女生的車廂就不要上？用手擋在中間？拿包包之類隔開？屁股貼屁股？」、「妳可以覺得妳很瘦，人家也可以覺得他很瘦，這麼擠的情況下，妳難道沒有貼著其他人嗎？」、「好可憐，一樣都在趕車，男生就要被發文」、「我覺得遇到這種事應該可以分辨是不是故意的，何況車廂很擠的情況下要不碰到附近的人，根本不可能」、「怎麼不是妳屁股去貼他？捷運就妳擠，別人不擠？」

也有網友幫原PO說話，「不可能不是故意的啦…男生一定有感覺，再怎樣擁擠，正常人一定會自己避免接觸到，這顯然就是故意的，然後妳還以為別人是不小心的，不就正合他的意」、「其實正常是碰不到的，下體不是突出的，只要有一點點的空間，都碰不到人的」、「他一定是故意的，正常人都會避免接觸，避免誤會」。