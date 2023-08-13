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公園疑有男女活春宮！孩問「為何不能溜滑梯」 家長尬回：有蟑螂

聯合新聞網／ 綜合報導
公園示意圖，非新聞事件場所。報系資料照
公園示意圖，非新聞事件場所。報系資料照

彰化一名家長帶著小孩傍晚去公園溜滑梯，不料卻撞見一對中年男女疑似活春宮，嚇得他趕緊帶孩子遠離現場，被問到為什麼要離開，家長只好回應：「那邊有蟑螂太可怕了」。

該名家長日前在臉書社團《和美幫幫》發文指出，晚上帶著小孩去德美公園，發現沙坑旁多了一盞燈，感覺那邊不再那麼暗，怎料孩子正要去玩旁邊溜滑梯時，發現一對中年男女躺在那，「不是命案現場的那種躺，是不好說的那種」。原PO嚇到馬上把孩子拉開，小孩疑惑為什麼，「我實在不知道該怎麼解釋，只好說那邊有蟑螂太可怕了」。

原PO表示，那對中年男女到底是不是在做某件事，他其實無法確定，畢竟沒有勇氣站在旁邊光明正大的看，但不明白一個那麼大的公園，一定要躲在暗處嚇人嗎，「尤其是那是一個給小孩玩樂的地方，是和美少數有盪鞦韆的公園」。原PO提醒，晚上才能帶小孩去公園放風的家長們除了注意安全外，也要隨時注意四周環境，別讓孩子們看到不該看的畫面。

對此，網友紛紛留言表示，「只要你不尷尬，尷尬的一定是別人，下次要買爆米花來坐著欣賞」、「大家儘量去，人潮多了他們就不敢在那邊亂搞了」、「不知道是否有辦法增設巡邏箱，定時巡邏」。另外也有網友透露，德美公園前身是公墓，「想到以前，沒禁沒忌啦，但就算白天我也不太敢去」、「白天去還行，晚上去我只能說勇氣可嘉」。

溜滑梯 彰化

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