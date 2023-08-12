快訊

田馥甄無預警為他爆哭 哽咽全說了「看懂人情冷暖」

法國艾菲爾鐵塔傳炸彈威脅一度疏散遊客 警方：為誤報、人員可返回

真的忍不住！妹子路邊水溝解放下半身全入鏡 少1動作網友傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子在馬路邊當場脫褲解放，影片曝光後嚇壞網友。圖／取自爆料公社
一名女子在馬路邊當場脫褲解放，影片曝光後嚇壞網友。圖／取自爆料公社

台灣人普遍擁有良好的衛生習慣，但仍不時有人在路邊「脫序演出」，讓許多鄉民們看了超崩潰。近日，一段「解放畫面」在網路上瘋傳，只見一名妙齡女子不顧旁人眼光，在馬路邊當場脫褲解放，還一邊排泄一邊滑手機，事後更拍拍屁股直接走人，驚悚的畫面立刻引發討論，該影片不僅點燃網友怒火，更因女子未做「1動作」而被嫌噁心。

一名網友在「爆料公社分享影片，看不下去直呼「這居然是在台灣發生！完全超乎我的想像惹」。從畫面可見，一位妙齡女子疑似憋不住內急，順勢在路邊水溝旁脫褲排泄，且該女子完全不在乎他人目光，春光外洩了也毫不在乎，不僅在過程中淡定滑手機，解放完後更直接穿上丁字褲及褲子，直往停在紅線違停區的計程車跑去。

誇張的影片立刻掀起討論，許多人都被這脫序行為嚇傻，紛紛留言痛批，「整個世界都是我的廁所的概念」、「厲害了，臉不紅氣不喘的」、「真的嗎？台灣最美的風景果然是人」。也有人發現女子如廁完後並未擦屁股，難以忍受這種衛生習慣，「誇張～不用擦一下嗎？」、「我在意的是她為什麼沒有擦」、「不是捏，至少擦一下吧」。

根據《廢棄物清理法》，若行為人隨地便溺，將可以法開罰1200以上到6000元以下的罰鍰。

爆料公社 台灣人 計程車

延伸閱讀

拉同行入坑！前空姐下海改賣「暗黑服務」 一夜驚人價碼曝光

最貴豪宅只賣1戶？他問「陶朱隱園蓋來幹嘛」 專家揭有錢人按兵不動內幕

開門就有感！日本飯店提供「1貼心服務」 旅客大讚：再也不選別家

人類毛髮最強傳說？日本公車投幣箱藏「印度人頭髮」 超狂功用曝光

相關新聞

真的忍不住！妹子路邊水溝解放下半身全入鏡 少1動作網友傻了

台灣人普遍擁有良好的衛生習慣，但仍不時有人在路邊「脫序演出」，讓許多鄉民們看了超崩潰。近日，一段「解放畫面」在網路上瘋傳，只見一名妙齡女子不顧旁人眼光，在馬路邊當場脫褲解放，還一邊排泄一邊滑手機，事後更拍拍屁股直接走人，驚悚的畫面立刻引發討論...

熱炒店收100元「冰塊費」遭客吐槽 老闆娘曝真相網反讚超佛！

不少民眾在外用餐有自備酒水，店家會對此酌收一些費用，一間熱炒店則是向客人收100元的「冰塊費」，卻引來抱怨，有網友則指出關鍵應該在名稱上...

吃到飽一堆限時90分！他怨「吃飯像趕火車」一票苦主喊：超雷

在台灣吃到飽的餐廳很多，有人認為CP值很高，可以花一筆錢，讓自己吃到各式的菜色，又能吃得很飽，不過近日有網友發現，越來越多的吃到飽店限時90分鐘，「吃飯像趕火車一樣」，引起許多人共鳴。

買便當驚見1菜色「這也能炸？」 老饕超愛反曝必吃原因

自助餐便當菜色豐富，許多人都偏好以便當作為正餐。近日有網友買便當時發現配菜選項之一竟有「炸皮蛋」，他不解表示「那種東西能吃嗎？皮蛋就應該乖乖當涼拌菜啊！」其他人卻嗆，「炸皮蛋很貴欸，比吃半顆鹹蛋還賺，你懂不懂啊！」

大雨開車上國道打雙黃燈？網搖頭：開霧燈才對！道交法規定曝

近日受西南風影響，中南部已連日出現豪大雨，昨日因水氣增加，連北部都有劇烈午後雷陣雨發生。有駕駛人詢問，在大雨中駕車行駛國道是否應打開雙黃燈？對此，其他人解釋「開霧燈」才正確。據《道路交通安全規則》規定，汽車若遇大雨等情況，應點亮頭燈。

藍綠都沒事就這黨被打爆？ 觀眾驚：很少看到謝震武嗆人

日前民眾黨舉行挺柯文哲活動的「空姐應援團」表演惹議，為此，民眾黨發言人楊寶楨昨（9）日在政論節目與名嘴陳敏鳳槓上，讓主持人謝震武忍不住直言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦