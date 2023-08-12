真的忍不住！妹子路邊水溝解放下半身全入鏡 少1動作網友傻了

台灣人普遍擁有良好的衛生習慣，但仍不時有人在路邊「脫序演出」，讓許多鄉民們看了超崩潰。近日，一段「解放畫面」在網路上瘋傳，只見一名妙齡女子不顧旁人眼光，在馬路邊當場脫褲解放，還一邊排泄一邊滑手機，事後更拍拍屁股直接走人，驚悚的畫面立刻引發討論，該影片不僅點燃網友怒火，更因女子未做「1動作」而被嫌噁心。

一名網友在「爆料公社」分享影片，看不下去直呼「這居然是在台灣發生！完全超乎我的想像惹」。從畫面可見，一位妙齡女子疑似憋不住內急，順勢在路邊水溝旁脫褲排泄，且該女子完全不在乎他人目光，春光外洩了也毫不在乎，不僅在過程中淡定滑手機，解放完後更直接穿上丁字褲及褲子，直往停在紅線違停區的計程車跑去。

誇張的影片立刻掀起討論，許多人都被這脫序行為嚇傻，紛紛留言痛批，「整個世界都是我的廁所的概念」、「厲害了，臉不紅氣不喘的」、「真的嗎？台灣最美的風景果然是人」。也有人發現女子如廁完後並未擦屁股，難以忍受這種衛生習慣，「誇張～不用擦一下嗎？」、「我在意的是她為什麼沒有擦」、「不是捏，至少擦一下吧」。

根據《廢棄物清理法》，若行為人隨地便溺，將可以法開罰1200以上到6000元以下的罰鍰。