吃到飽一堆限時90分！他怨「吃飯像趕火車」一票苦主喊：超雷

在台灣吃到飽的餐廳很多，有人認為CP值很高，可以花一筆錢，讓自己吃到各式的菜色，又能吃得很飽，不過近日有網友發現，越來越多的吃到飽店限時90分鐘，「吃飯像趕火車一樣」，引起許多人共鳴。

網友在PTT發文表示，越來越多非飯店自助餐的吃到飽餐廳限時90分鐘，看到就會想要直接忽略，因為覺得這種餐廳應該最少要給2個小時，不然感覺「吃飯像趕火車一樣，壓力好大」，也好奇是不是很多人覺得90很足夠，「不然餐廳怎麼敢這樣規定？」

此文一出馬上有許多網友回應，很多人有共鳴留言「會，要吃飽會很趕」、「90分鐘超級趕時間」、「90分鐘上菜速度慢一點就吃不飽了」、「單人吃才會考慮90分鐘的」、「這種業者為本的店直接略過」、「現在一堆，回不去了」、「90分鐘還沒吃飽時間就到了，連甜點、咖啡、冰淇淋都沒時間吃」、「已經很貴了，時間又短，就是雷」。

但也有人認為，「對年輕人來說太少，但35歲以上就剛好」、「看吃什麼，火鍋可以，燒烤就有點趕」、「其實不會，我不到一個小時就吃到快吐了」、「點菜的有點少，自己拿還好」、「上菜不拖的話，大概1小時就飽了」、「有的店員可能懶得趕，就還是會去」、「吃到後面都在休息而已」。