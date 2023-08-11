買便當驚見1菜色「這也能炸？」 老饕超愛反曝必吃原因

自助餐便當菜色豐富，許多人都偏好以便當作為正餐。近日有網友買便當時發現配菜選項之一竟有「炸皮蛋」，他不解表示「那種東西能吃嗎？皮蛋就應該乖乖當涼拌菜啊！」其他人卻嗆，「炸皮蛋很貴欸，比吃半顆鹹蛋還賺，你懂不懂啊！」

一名網友在PTT發文表示，他近日到自助餐店買便當作為晚餐，卻發現有「炸皮蛋」的配菜，讓他不解表示，整顆皮蛋拿下去炸，當成一樣配菜是什麼意思？「那種東西能吃嗎？皮蛋不就該乖乖跟豆腐蒜頭醬油膏一起拌，乖乖當涼拌菜？」

網友不喜歡炸皮蛋，其他人卻認為這道配菜必點。圖擷自PTT

其他人卻留言「炸皮蛋很好吃，真心不騙」、「炸皮蛋很貴欸」、「炸皮蛋好吃啊」、「你吃一個以後，可能以後會整盤買下」、「那超好吃的，我看你完全是不懂哦」、「比半顆鹹蛋還賺好嗎」、「加顆蛋都15塊了，佔一格便當根本合理」、「鹹酥雞攤買一顆炸皮蛋都要15-20塊了」、「你不懂吃」、「加辣椒更讚」、「你懂不懂啊」。

不過也有人不喜歡炸皮蛋的口感，留言「超噁」、「討厭皮蛋味的人就受不了」、「我可以整顆生吃，但不能接受炸」、「皮蛋炸乾不好吃」、「炸皮蛋根本沒啥味道」、「直接吃還比較好吃，加點醬油膏」。