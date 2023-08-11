大雨開車上國道打雙黃燈？網搖頭：開霧燈才對！道交法規定曝

近日受西南風影響，中南部已連日出現豪大雨，昨日因水氣增加，連北部都有劇烈午後雷陣雨發生。有駕駛人詢問，在大雨中駕車行駛國道是否應打開雙黃燈？對此，其他人解釋「開霧燈」才正確。據《道路交通安全規則》規定，汽車若遇大雨等情況，應點亮頭燈。

一名網友在PTT發文表示，如果在大雨中駕車行駛國道，是否應該打開雙黃燈？據他觀察，有些駕駛會開雙黃燈，有些駕駛只會打開一邊的雙黃燈，有些則是完全不開，「十台車中大約三、四台打雙黃燈，一台打單邊燈」，讓他很是不解。

其他人則解釋「前後霧燈就夠了」、「後霧燈」、「時速高於40就別閃了，代表還沒到大雨」、「雙黃燈是告訴後車我車速降下來了，別撞我，只要後車們都有注意到並跟著減速，就應該切掉了，要讓後車在濃霧大雨時方便辨識距離是霧燈的事」。

還有人留言「後霧燈就好了，真正要緊急煞車再打雙黃燈吧」、「開霧燈，如果因為前面停止或突然大幅減速才打雙黃燈提醒後車」、「先開霧燈，三寶」、「雨太大LED白霧燈看不到的話，可打雙黃燈，如果你的是老車黃霧燈才有用，切車道再關雙黃燈」、「切車道記得關雙黃燈再打方向燈」。

根據《道路交通安全規則》規定指出，汽車於夜間、行經隧道／調撥車道、遇濃霧／雨／雪／天色昏暗或視線不清時應點亮頭燈，若汽車駕駛人不依規定使用燈光者，可處1,200元以上3,600元以下罰鍰，若汽車是行駛於高速公路、快速公路或設站管制道路，可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。