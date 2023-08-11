快訊

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

高雄台鋁深夜接管秀泰影城！秀泰「五點聲明」反控侵損商譽

藝人馬國畢今凌晨酒駕被抓 酒測值曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨開車上國道打雙黃燈？網搖頭：開霧燈才對！道交法規定曝

聯合新聞網／ 綜合報導
未來一周還是受到西南風影響，今天水氣多一些，南部地區還是會有局部大雨出現機會，午後中部以北地區也會有類似昨天較大雨勢情況，局部大雨甚至豪雨。本報資料照片
未來一周還是受到西南風影響，今天水氣多一些，南部地區還是會有局部大雨出現機會，午後中部以北地區也會有類似昨天較大雨勢情況，局部大雨甚至豪雨。本報資料照片

近日受西南風影響，中南部已連日出現豪大雨，昨日因水氣增加，連北部都有劇烈午後雷陣雨發生。有駕駛人詢問，在大雨中駕車行駛國道是否應打開雙黃燈？對此，其他人解釋「開霧燈」才正確。據《道路交通安全規則》規定，汽車若遇大雨等情況，應點亮頭燈

一名網友PTT發文表示，如果在大雨中駕車行駛國道，是否應該打開雙黃燈？據他觀察，有些駕駛會開雙黃燈，有些駕駛只會打開一邊的雙黃燈，有些則是完全不開，「十台車中大約三、四台打雙黃燈，一台打單邊燈」，讓他很是不解。

其他人則解釋「前後霧燈就夠了」、「後霧燈」、「時速高於40就別閃了，代表還沒到大雨」、「雙黃燈是告訴後車我車速降下來了，別撞我，只要後車們都有注意到並跟著減速，就應該切掉了，要讓後車在濃霧大雨時方便辨識距離是霧燈的事」。

還有人留言「後霧燈就好了，真正要緊急煞車再打雙黃燈吧」、「開霧燈，如果因為前面停止或突然大幅減速才打雙黃燈提醒後車」、「先開霧燈，三寶」、「雨太大LED白霧燈看不到的話，可打雙黃燈，如果你的是老車黃霧燈才有用，切車道再關雙黃燈」、「切車道記得關雙黃燈再打方向燈」。

根據《道路交通安全規則》規定指出，汽車於夜間、行經隧道／調撥車道、遇濃霧／雨／雪／天色昏暗或視線不清時應點亮頭燈，若汽車駕駛人不依規定使用燈光者，可處1,200元以上3,600元以下罰鍰，若汽車是行駛於高速公路、快速公路或設站管制道路，可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

頭燈 國道 高速公路 PTT

延伸閱讀

富邦卡上線！ Costco Pay這點遭怨「很low」：不如用Apple Pay

入住兩周電費噴900！女租客驚「明明用一級省電冷氣」 內行秒懂：先關這電器

扛800萬房貸！ 節儉男月薪5萬嘆「女友太會刷」：一年卡費30萬

父母愛炫耀他職業！ 公務員喊「丟臉」：年收70K根本青貧

相關新聞

大雨開車上國道打雙黃燈？網搖頭：開霧燈才對！道交法規定曝

近日受西南風影響，中南部已連日出現豪大雨，昨日因水氣增加，連北部都有劇烈午後雷陣雨發生。有駕駛人詢問，在大雨中駕車行駛國道是否應打開雙黃燈？對此，其他人解釋「開霧燈」才正確。據《道路交通安全規則》規定，汽車若遇大雨等情況，應點亮頭燈。

藍綠都沒事就這黨被打爆？ 觀眾驚：很少看到謝震武嗆人

日前民眾黨舉行挺柯文哲活動的「空姐應援團」表演惹議，為此，民眾黨發言人楊寶楨昨（9）日在政論節目與名嘴陳敏鳳槓上，讓主持人謝震武忍不住直言...

另類黏鼠板？她見NuBra黏一坨「黑色生物」嚇傻 網苦笑：證明黏性很強

不少女性穿著露背或較有設計感的衣服時，會選擇搭配有黏性的NuBra避免走光，不過一位女網友卻分享，自己的NuBra竟成了「另類的黏鼠板」…

男同事幫飲料插吸管遞女同事被偷倒掉 網齊批噁心：誰敢喝

天氣炎熱，不少民眾都會點上一杯飲料消暑。近日，有網友在PTT上分享，公司有人請喝飲料，其中一名男同事主動將插好吸管的飲料遞給女同事，卻被原PO看見，女同事事後偷偷將飲料倒掉。原PO則發文疑惑提問，「如果是各位，你會喝飲料嗎？」

為何鐵皮屋頂上要放滿輪胎？ 內行網友曝「3用途」

早期有不少房子是使用鐵皮屋，有網友看到好幾棟的鐵皮屋中，有一間的屋頂上擺滿了輪胎，不禁好奇，「為什麼要在屋頂上放輪胎啊？」，以前也曾看過其他屋頂擺過，引起不少網友熱烈討論。

排水溝裡驚見鈔票「4步驟」解決 網一看笑翻：能不能直接跳到4

經過排水溝時要特別小心，一不注意可能會有排水溝脫落或是高跟鞋卡進洞裡等等的意外發生。一名網友經過一處排水溝時，發現裡面有5張百元鈔票，忍不住直呼，「我看得到你，卻得不到你…」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦