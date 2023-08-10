藍綠都沒事就這黨被打爆？ 觀眾驚：很少看到謝震武嗆人

日前民眾黨舉行挺柯文哲活動的「空姐應援團」表演惹議，為此，民眾黨發言人楊寶楨昨（9）日在政論節目與名嘴陳敏鳳槓上，讓主持人謝震武忍不住直言「我覺得是硬拗」。

陳敏鳳在《新聞面對面》節目中表示，空姐應援團事件應趕快結束，民眾黨死不認錯才會讓這話題延燒，楊寶楨則回說，舞風與衣著都是舞團的決定，完全就是兩件事被連結在一起。謝震武聽完脫口「我覺得是硬拗不是連結」。

就有PTT鄉民發文表示，謝震武從2010年主持《新聞面對面》至今，10幾年來上過節目的來賓不計其數，「我看藍綠來賓上節目不管怎麼發言、為自己的政黨辯護，都沒看過謝震武會跳出來打臉來賓」，但面對民眾黨卻截然不同，這幾天，敲通告邀請了不同的民眾黨來賓，每個都在為黨辯護。

他列出遭謝震武的「指教」的名單，第一天對林珍羽當場幫她上課「不能把所有過錯都推給小編」、第二天對邱臣遠直接用對方的話噹回去「你應該說少子女化」、第三天對楊寶禎罕見重批「我覺得妳是在硬坳」。

鄉民也疑惑為何藍綠兩黨上謝震武節目都不會被主持人洗臉，但民眾黨才短短幾天，連續三個發言人全被「洗臉」，「到底民眾黨是有多扯啊？扯到連謝震武都聽不下去」。

謝震武（右）主持《新聞面對面》與來賓民眾黨發言人楊寶楨（粉衣）。 圖／取自《新聞面對面》節目

網友們分析原因「因為藍綠不會拿八卦版的推文詞去現實講」、「發言人上節目講的內容跟八卦版幾乎一致」、「他就律師啊，前言後語矛盾不斷，職業病犯了」、「拿尺量發現歪了，居然回頭質疑尺不正就是這種寫照」。

還有人說「謝震武是綠的，太針對了」、「真的第一次看到謝震武嗆人」、「謝震武很少嗆來賓」。不過，其他觀眾指出「他可是什麼顏色都罵過的」、「藍綠也有被打臉過，只是他們會吞下去，原汁（指葉元之）被打臉不會繼續鬧下去」、「DPP（民進黨）護航林智堅的時候他也酸過DPP的人啊」。