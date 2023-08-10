為何鐵皮屋頂上要放滿輪胎？ 內行網友曝「3用途」

早期有不少房子是使用鐵皮屋，有網友看到好幾棟的鐵皮屋中，有一間的屋頂上擺滿了輪胎，不禁好奇，「為什麼要在屋頂上放輪胎啊？」，以前也曾看過其他屋頂擺過，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，他上傳一張圖，圖中是滿滿的鐵皮屋，其中一間的屋頂上擺了不少輪胎，以前也曾看過其他屋頂有，令他不禁好奇，「為什麼要在屋頂上放輪胎啊？」，引起不少網友熱烈討論，甚至釣出內行網友說明原因。

有不少網友紛紛歪樓，「跟碼頭一樣，有船停靠時可以保護船舷，不會直接接觸碼頭」、「所以是讓外星人停飛碟用的」、「有安胎的效果！」、「這樣蚊子會聚集在屋頂，屋內不會有蚊子」、「萬一飛機掉下來，可以減緩撞擊的力量」、「那個是中秋節上鐵皮屋屋頂烤肉，給客人坐的位子」、「怕淹水提前放游泳圈吧」、「這一風水來講，應該是輪胎煞可以防止汽車直接撞到他們家」、「這是一個百年流傳的習俗厝頂放輪胎、將來投好胎」。

有內行網友來解答，「早期房子屋頂設計較不良，因此會在上面放輪胎，一方面吸熱，另一方面還可以壓重，防止屋頂被風吹掀」、「以前技術問題，壓東西在屋頂，為了應對風災，現在技術成熟，壓東西在屋頂，可能是老房子或者懷疑專業」、「1.壓屋頂防鐵皮被吹走、2.吸熱還有3.防跳樓自殺用，隔壁高層樓有人跳樓會跳到輪胎上」，其中第3點，過去曾有一名女子從10樓往下跳，1樓的輪胎行老闆在屋頂上放了廢棄輪胎，女子剛好跌在輪胎上，減緩下墜速度，只受到輕傷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980