要哭了！傳遊日陸客團準備大批出動 內行人曝：最可怕的不是國籍

國際旅遊在新冠疫情緩和後已近全面開放，但中國大陸於年初恢復出境旅遊團業務後，卻一直未開放對日旅遊限制，被部落客戲稱要趕快把握這段「黃金遊日期」。近日有日媒指出，大陸最快將在10日宣布開放團體赴日旅遊，消息傳至台灣，網友紛紛哀號舒適旅遊環境不再，但也不少人認為，沒品不分國際，可怕的是「團客」不是國籍。

據日媒《讀賣新聞》報導，大陸可能在今天（10日）宣布解除團體赴日旅遊禁令，傳已有旅行社準備出團，由於是時隔3年半首次取消團體遊禁令，推測將有大批陸客湧向日本「大爆買」。消息傳至台灣，網友嘆「住宿應該會漲了」、「這樣飯店應該會漲一波，他們的團客很巨大」、「之前沒去的哭死」、「我還沒去日本…」、「還沒去夠日本啊」。

不過也有人反駁大陸政策沒有擋「散客」，早有中國人在日本自由行，水準不低，「七月下旬東京，遇到蠻多大陸人，感覺上，禮貌和守秩序方面跟台灣人差不多，跟疫情前的感受不太一樣」、「自由行陸客大多規矩比較好」、「只能說自由行的目前普遍各國水準都滿好的」。

更有人指出沒水準的遊客各國都有，「疫情後遇到排隊解壓縮的都台灣人」、「台灣人真的沒有比較有水準，看行李轉盤就知道」、「台灣人素質一樣很差啦，去銀山一堆人插隊，商店街也看過有人直接垃圾丟地上，還一堆解壓縮的，2個人到點變10個」、「我在環球遇到的解壓縮幾乎都是日本人」、「上禮拜在札幌市區排隊等機場巴士也是一坨日本人直接解壓縮」、「昨天剛從福岡回來，韓國&香港人聲音也不遑多讓……」。

有網友則精闢指出，可怕的不是國籍，而是「團客」，認為「能自由行的中國客通常是高社經地位或是留學生，素質當然很好，至於團客就不一定了，尤其低價團的素質會嚇死人」、「一堆人拿自由行的在那邊比，是太久沒見到團客嗎」、「團客真的可怕很多 韓國阿珠媽團也是」、「中國團客很可怕，疫情常在銀座看到各種奇葩場景」。

也有人憂心日本是否能負荷大批團客湧入的狀況，「但日本的問題是，目前已經沒有足夠能力和人力應付現有觀光客，中國團客再進來…怕」、「以日本現在旅遊業的人力資源，如果2019的中國旅客人數灌下去，旅遊品質一定大幅下降，不管中國人的水準好或不好」、「就算不討論各國團客水準差異，他們團數沒限制的話去到哪裡都是當地的災難」。