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排水溝裡驚見鈔票「4步驟」解決 網一看笑翻：能不能直接跳到4

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友經過一處排水溝時，發現裡面有5張百元鈔票，引起不少網友熱烈討論。圖／ingimage
有網友經過一處排水溝時，發現裡面有5張百元鈔票，引起不少網友熱烈討論。圖／ingimage

經過排水溝時要特別小心，一不注意可能會有排水溝脫落或是高跟鞋卡進洞裡等等的意外發生。一名網友經過一處排水溝時，發現裡面有5張百元鈔票，忍不住直呼，「我看得到你，卻得不到你…」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他經過一處排水溝時發現裡面有五張鈔票總共有500元，令他不禁直呼，「我看得到你，卻得不到你…遙遠的距離莫過於此了…」，引起不少網友熱烈討論，其中有網友分析該如何拿出紙鈔，1.準備繩子或鐵絲，2.口香糖或拿物品塗上糨糊膏，3.綁到繩子或鐵絲上，4.最後請怪手挖開蓋子然後用手撿起來，最後一步讓不少人笑翻。

網友爆笑回應，「能不能直接跳到4就好」、「有的鐵蓋手一拉就打開了，或是有鐵鎚鑿子大多都能開」、「怪手起跳價2400」、「怪手的費用可以省下來」、「5. 自己努力上班賺錢（此為最實際的方法）」，不少網友表示，在水溝蓋上面時不要拿重要物品，「這故事告訴我們，不要在水溝蓋上面掏口袋」、「水溝蓋上不能做的事可多了~~掏鑰匙、掏手機…凡事就都會有那個湊巧，看起來是水溝蓋上面各種不能離身的東西都不要碰」、「都市傳說：經過水溝耳機掉落機率提升80%，已經掉過3次」。

網友紛紛表示，「結果費了九牛二虎之力把鐵蓋拿起來，才發現是玩具紙鈔」、「錢財付諸流水（物理）」、「如果是藍色的，我相信一群人會窩在那邊」、「這故事告訴我們只要在好撿的水溝蹲點，總有一天會發財」。

有網友則分享經驗，「我曾經用鐵絲拉起來過，鐵絲下緣弄一個勺子形狀，就勾的出來」、「認真說這邊溝蓋沒封死（水利局法規也有明確規定不能封）我自己工作、掉鑰匙、AirPods…等掀過上千個，就掀吧…不用擔心裡面有沒有蟑螂，蟑螂一般都在下水道，裡面比較多的可能是蜘蛛，如果打開看到有電信公司的線沒有靠在牆上，順便打電話請他們改善，不然小心大雨會導致垃圾堵塞」。

排水溝

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