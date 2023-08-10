女友去健身就失聯…IG露端倪「等等就沒力了」網友：肯定有鬼

綠光罩頂？有男子於討論區發文表示，女友先前受他影響愛上健身，但自從付錢跟健身教練上課後，就開始常失聯。直至日前見面，他瞄到女友在Instagram發布了摯友限時動態，而他卻不在摯友名單內，他趁女友去廁所時偷偷查看手機，發現女友發布了1張在健身房的自拍，還標記教練說「開始前拍1張，不然等等就沒力了」，令他懷疑自己被「戴綠帽」。

該男生於Dcard討論區以「女友只要去健身房就會失聯」為題發文表示，他與女友正遠距離戀愛，兩人分別身處台北和台南，由於平日都很忙，故1個月只能見面2、3次。男生說，交往前女友是屬於瘦削不太運動的類型，而他平日會在學校裡做重訓，但沒有練到滿身肌肉。

男生說，女友可能受他影響，先前開始去健身房做運動，他也很支持，隨後女友付錢跟教練上課，他認為想鍛煉得更好，跟教練很正常，只是沒想過女友最近只要一去健身房，「就跟失蹤一樣，訊息不回電話也不接，常常（晚上）6點說要去健身房，到（凌晨）1、2點才跟我說到宿舍，要洗澡睡覺了」。男生每次問女友為何消失這麼久，女友都解釋只是事情很多或與朋友一起鍛練聊比較久，「雖然覺得很奇怪，但還是信任她」。

男生繼續說，日前兩人見面，「被我瞄到她IG有發摯友限動，但我卻看不到？」於是他趁女友去廁所時偷偷查看手機，發現女友發布了1張在健身房的自拍，還標記教練說「開始前拍1張，不然等等就沒力了」，他當下才知道女友與教練有互相追蹤。男生指出，他目前還假裝什麼都不知道，「很怕攤開來說會顯得我不信任她，但又怕她是不是真的被教練拐走」，糾結問道「該怎麼辦啊？」

網友一面倒認為樓主女友出軌，勸他認清事實，「6點去，凌晨2點回來，你也信」、「兄弟，答案已經這麼明顯了，你還要我們說什麼？」、「你應該不用懷疑，因為你想的都是真的。明明發的限動沒有什麼，卻不敢讓你知道，這就是有鬼」、「乖，帽子戴好戴滿，還信任啊？不需要這麼對待自己吧」、「拐走就拐走啊，反正她也只是教練中的1隻魚而已，能拐走的你也不用太難過」。

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文章授權轉載自《香港01》