快訊

14歲「炫富、飆髒話」網紅突傳死訊！家人證實「巨大的悲痛」

厄瓜多總統大選將近！候選人竟遭「爆頭槍殺」 現任總統發文證實

今天關公聖誕拜拜要注意！神像分三種 拜錯反效果

女友去健身就失聯…IG露端倪「等等就沒力了」網友：肯定有鬼

香港01／ 謝茜嘉
男子表示自從女友付錢跟健身教練上課後，就開始常失聯，他因此懷疑自己是不是綠光罩頂。非事件當事者。示意圖/ingimage
男子表示自從女友付錢跟健身教練上課後，就開始常失聯，他因此懷疑自己是不是綠光罩頂。非事件當事者。示意圖/ingimage

綠光罩頂？有男子於討論區發文表示，女友先前受他影響愛上健身，但自從付錢跟健身教練上課後，就開始常失聯。直至日前見面，他瞄到女友在Instagram發布了摯友限時動態，而他卻不在摯友名單內，他趁女友去廁所時偷偷查看手機，發現女友發布了1張在健身房的自拍，還標記教練說「開始前拍1張，不然等等就沒力了」，令他懷疑自己被「戴綠帽」。

該男生於Dcard討論區以「女友只要去健身房就會失聯」為題發文表示，他與女友正遠距離戀愛，兩人分別身處台北和台南，由於平日都很忙，故1個月只能見面2、3次。男生說，交往前女友是屬於瘦削不太運動的類型，而他平日會在學校裡做重訓，但沒有練到滿身肌肉。

男生說，女友可能受他影響，先前開始去健身房做運動，他也很支持，隨後女友付錢跟教練上課，他認為想鍛煉得更好，跟教練很正常，只是沒想過女友最近只要一去健身房，「就跟失蹤一樣，訊息不回電話也不接，常常（晚上）6點說要去健身房，到（凌晨）1、2點才跟我說到宿舍，要洗澡睡覺了」。男生每次問女友為何消失這麼久，女友都解釋只是事情很多或與朋友一起鍛練聊比較久，「雖然覺得很奇怪，但還是信任她」。

男生繼續說，日前兩人見面，「被我瞄到她IG有發摯友限動，但我卻看不到？」於是他趁女友去廁所時偷偷查看手機，發現女友發布了1張在健身房的自拍，還標記教練說「開始前拍1張，不然等等就沒力了」，他當下才知道女友與教練有互相追蹤。男生指出，他目前還假裝什麼都不知道，「很怕攤開來說會顯得我不信任她，但又怕她是不是真的被教練拐走」，糾結問道「該怎麼辦啊？」

網友一面倒認為樓主女友出軌，勸他認清事實，「6點去，凌晨2點回來，你也信」、「兄弟，答案已經這麼明顯了，你還要我們說什麼？」、「你應該不用懷疑，因為你想的都是真的。明明發的限動沒有什麼，卻不敢讓你知道，這就是有鬼」、「乖，帽子戴好戴滿，還信任啊？不需要這麼對待自己吧」、「拐走就拐走啊，反正她也只是教練中的1隻魚而已，能拐走的你也不用太難過」。

延伸閱讀：

人妻健身遇男鄰居　攬腰入旅館3小時同捱告　法官1原因僅判妻賠償

不想努力了？28歲健身教練娶50歲富婆　獲贈樓、保時捷　稱是真愛

文章授權轉載自《香港01》

健身 情侶 出軌

相關新聞

女友去健身就失聯…IG露端倪「等等就沒力了」網友：肯定有鬼

綠光罩頂？有男子於討論區發文表示，女友先前受他影響愛上健身，但自從付錢跟健身教練上課後，就開始常失聯。直至日前見面，他瞄到女友在Instagram發布了摯友限時動態，而他卻不在摯友名單內，他趁女友去廁所時偷偷查看手機，發現女友發布了1張在健身房的自拍，還標記教練說「開始前拍1張，不然等等就沒力了」，令他懷疑自己被「戴綠帽」。

理智線爆炸！他遇乘客「1離譜行為」 釣出一票苦主：真的沒水準

在大眾運輸工具上飲食，難免會不小心灑出來。然而日前有一名網友表示，某次搭乘台鐵時，剛好遇到有人在車上打翻水壺，沒想到對方撿起後...

兩人吃火鍋遇小孩不斷哭鬧 好心提醒反被他媽嗆「沒同理心」

不少民眾在外出吃飯時，最怕遇到小孩在店裡搗亂。日前，有網友在臉書社團「匿名公社」分享，自己與丈夫去吃火鍋時，遇到一位母親帶著兩個小孩在餐廳用餐，期間對方放任小孩尖叫、哭鬧。原PO丈夫主動提醒後，卻被對方碎念「沒有同理心」。

成人展看台上女優太興奮？男遮重點部位疑「上下抖動」 網友全嚇傻

「TRE台北國際成人展」於上周末一連三日在台灣順利舉行，包括三上悠亞、河北彩花、新有菜等數十位AV女優豪華陣容，吸引了大量粉絲到場朝聖。然而在活動中卻發生...

送友千元禮品後收到百元夾娃娃回禮 她嘆：不把我當朋友

朋友間贈送禮物代表心意，不過若雙方贈送的價值差距過大，恐怕會引發一方不滿。日前就有女網友表示，去年送了朋友一直想要的生日禮物，價值約800元至1000元，但對方卻回送兩個百元以內的娃娃，而且是夾娃娃機店就可以看到的娃娃，讓她失望表示「對方好像沒把我當好朋友」。對此，網友看法不一，有人認為朋友不夠用心，也有人認為原PO太過敏感。

台灣寺廟比日韓醜？鄉民揭3元凶「降低品質」：拿掉就會很美

台灣的寺廟外觀真的輸日本、南韓？近日有網友貼出數張日本、南韓及台灣寺廟的照片，納悶「為什麼台灣寺廟都蓋成這樣？」文章一出，引發正反兩方討論，另有不少網友點出導致台灣寺廟不美觀的元凶。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦