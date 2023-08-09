快訊

曾至親水設施戲水…30多歲女腦膜腦炎發病6天亡 新北衛生局：現已停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

理智線爆炸！他遇乘客「1離譜行為」 釣出一票苦主：真的沒水準

聯合新聞網／ 綜合報導
在大眾運輸工具上飲食，難免會不小心灑出來。情境示意圖。圖／Ingimage
在大眾運輸工具上飲食，難免會不小心灑出來。情境示意圖。圖／Ingimage

在大眾運輸工具上飲食，難免會不小心灑出來，但大多數人都會有後續處理動作。然而日前有一名網友表示，某次搭乘台鐵時，剛好遇到有人在車上打翻水壺，沒想到對方撿起後，下一秒竟直接坐下，放著一大灘水不管，讓他感嘆「真的有夠差勁」。

一名網友在Dcard以「素質可以再差一點沒關係。」為題發文，他指出，日前搭乘台鐵遇到一行人上車，其中一人不慎打翻水壺，在地面留下一大灘水，對方卻視而不見，直接回座位「裝沒事」，過了一段時間水蔓延好幾排，「甚至已經到了我包包旁邊，我才請台鐵派清潔人員來處理」。

原PO傻眼表示，當清潔人員為方便打掃，請那一行人先起身離座時，他們甚至繼續坐著、低頭滑手機，「是之後又講了一次才起來」。

貼文一出，引發不少網友共鳴，過來人紛紛表示，「上次我也遇到兩個人打翻奶茶，車子一發動全部往後流」、「上次捷運也遇到飲料漏出來的，好心借他衛生紙擦地板，居然還擺手說不用」、「包包曾被前前前排的人弄濕的新自強號苦主」。另外，也有網友補充其它沒公德心的行為，「高鐵遇過有人把垃圾塞到前面椅背上的網子」、「公車鄰座直接開水壺在車上洗手，全都倒在地板還一臉得意」。

有乘客打翻水壺卻直接回座位，留下一大灘水。圖／擷自Dcard
有乘客打翻水壺卻直接回座位，留下一大灘水。圖／擷自Dcard

台鐵 高鐵 捷運 Dcard

延伸閱讀

捷運上2名馬尾妹一舉動讓她超火大 過來人有感：真的一秒爆怒

一洗澡必聽見「鄰居詭異聲音」！他直呼超毛 釣出一票過來人揭真相

黑澀會美眉育兒變超人！超強泡奶姿勢釣出媽媽粉喊同感

8年前一句話爆紅！網友提醒他颱風來了　釣出「泛舟哥」5字回應洩近況

相關新聞

理智線爆炸！他遇乘客「1離譜行為」 釣出一票苦主：真的沒水準

在大眾運輸工具上飲食，難免會不小心灑出來。然而日前有一名網友表示，某次搭乘台鐵時，剛好遇到有人在車上打翻水壺，沒想到對方撿起後...

兩人吃火鍋遇小孩不斷哭鬧 好心提醒反被他媽嗆「沒同理心」

不少民眾在外出吃飯時，最怕遇到小孩在店裡搗亂。日前，有網友在臉書社團「匿名公社」分享，自己與丈夫去吃火鍋時，遇到一位母親帶著兩個小孩在餐廳用餐，期間對方放任小孩尖叫、哭鬧。原PO丈夫主動提醒後，卻被對方碎念「沒有同理心」。

成人展看台上女優太興奮？男遮重點部位疑「上下抖動」 網友全嚇傻

「TRE台北國際成人展」於上周末一連三日在台灣順利舉行，包括三上悠亞、河北彩花、新有菜等數十位AV女優豪華陣容，吸引了大量粉絲到場朝聖。然而在活動中卻發生...

送友千元禮品後收到百元夾娃娃回禮 她嘆：不把我當朋友

朋友間贈送禮物代表心意，不過若雙方贈送的價值差距過大，恐怕會引發一方不滿。日前就有女網友表示，去年送了朋友一直想要的生日禮物，價值約800元至1000元，但對方卻回送兩個百元以內的娃娃，而且是夾娃娃機店就可以看到的娃娃，讓她失望表示「對方好像沒把我當好朋友」。對此，網友看法不一，有人認為朋友不夠用心，也有人認為原PO太過敏感。

台灣寺廟比日韓醜？鄉民揭3元凶「降低品質」：拿掉就會很美

台灣的寺廟外觀真的輸日本、南韓？近日有網友貼出數張日本、南韓及台灣寺廟的照片，納悶「為什麼台灣寺廟都蓋成這樣？」文章一出，引發正反兩方討論，另有不少網友點出導致台灣寺廟不美觀的元凶。...

「等住院就來不及...」 保險員朋友一句話惹怒他

現在社會多數人都有保險觀念，但若遇到強制推銷便會有所排斥。日前，有網友在Dcard表示，許久沒聯絡的同學在當保險員後，突然在某日傳訊息詢問與保險相關問題。原PO拒絕對方後，對方卻直言：「等你要住院就來不及了...」讓原PO認為對方像在詛咒自己，對此感到不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦