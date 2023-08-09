理智線爆炸！他遇乘客「1離譜行為」 釣出一票苦主：真的沒水準

在大眾運輸工具上飲食，難免會不小心灑出來，但大多數人都會有後續處理動作。然而日前有一名網友表示，某次搭乘台鐵時，剛好遇到有人在車上打翻水壺，沒想到對方撿起後，下一秒竟直接坐下，放著一大灘水不管，讓他感嘆「真的有夠差勁」。

一名網友在Dcard以「素質可以再差一點沒關係。」為題發文，他指出，日前搭乘台鐵遇到一行人上車，其中一人不慎打翻水壺，在地面留下一大灘水，對方卻視而不見，直接回座位「裝沒事」，過了一段時間水蔓延好幾排，「甚至已經到了我包包旁邊，我才請台鐵派清潔人員來處理」。

原PO傻眼表示，當清潔人員為方便打掃，請那一行人先起身離座時，他們甚至繼續坐著、低頭滑手機，「是之後又講了一次才起來」。

貼文一出，引發不少網友共鳴，過來人紛紛表示，「上次我也遇到兩個人打翻奶茶，車子一發動全部往後流」、「上次捷運也遇到飲料漏出來的，好心借他衛生紙擦地板，居然還擺手說不用」、「包包曾被前前前排的人弄濕的新自強號苦主」。另外，也有網友補充其它沒公德心的行為，「高鐵遇過有人把垃圾塞到前面椅背上的網子」、「公車鄰座直接開水壺在車上洗手，全都倒在地板還一臉得意」。