兩人吃火鍋遇小孩不斷哭鬧 好心提醒反被他媽嗆「沒同理心」

不少民眾在外出吃飯時，最怕遇到小孩在店裡搗亂。日前，有網友在臉書社團「匿名公社」分享，自己與丈夫去吃火鍋時，遇到一位母親帶著兩個小孩在餐廳用餐，期間對方放任小孩尖叫、哭鬧。原PO丈夫主動提醒後，卻被對方碎念「沒有同理心」。

原PO表示，近期與丈夫一同去火鍋店吃飯時，隔壁桌剛好是一位母親與兩名孩童。她指出，其中一名小孩因還不會說話，用餐期間不斷哭鬧與尖叫，尖銳的聲音也讓原PO和原PO老公難以忍受。

原PO指出，自己丈夫後來主動詢問對方可否控制小孩音量，卻被對方回嗆，「小孩哭鬧是我能控制的嗎？你覺得吵可以不要在這吃。」事後，該名母親仍不斷碎念，認為原PO與原PO老公沒有同理心，讓原PO非常傻眼。

貼文一出，許多網友建議原PO下次可直接請店員處理，並認為對方的行為完全不尊重他人，「大聲叫店員出來解決，只要你不尷尬，尷尬的就是對方」、「就是有這種不良的母親，吵到鄰居還沒完沒了」、「不能控制不是干擾別人的理由，要這樣不尊重，那大家翻臉看誰不尊重誰！」、「如果百元小火鍋店，就不要要求環境了，本來就是填飽肚子。很吵就打包離開吧，或者換地方。」

其他網友則表示，自己的小孩若在店裡不斷哭鬧，會選擇快速離開避免打擾他人，「個人覺得，小孩不懂吵是一回事，是否耐心的勸小孩安靜又是一回事」、「這個媽媽自己帶孩子回家，給大家一個清靜的用餐環境吧！」、「有努力哄但是小孩還是一直哭鬧，跟完全不管放任小孩哭鬧，這個是兩回事，給他人的觀感也完全不同…」、「小孩會尖叫、難以控制等行為，我寧願外帶回家吃也不願叨擾旁人誒。」