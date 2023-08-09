開電扇該用手按還是腳踩？ 網答案一面倒：離地30cm內一律用腳

夏天到來，不少民眾會開冷氣及電扇來消暑。一名網友表示，有些電扇的開關是放在底座的位置，用手去開關的話要彎腰，用腳則方便許多，但怕會給人不乾淨的印象，於是想問問網友們，「一般人是用腳開電扇的嗎？」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，一般的開關操作都是用手來執行的，但有些電扇的開關是做在底座的位置，用手打開開關的話要彎腰，用腳就方便許多，但腳給人不乾淨的印象，於是好奇，「那麼電扇到底要用手去按，還是要用腳去踩啊？」，引起不少網友熱烈討論。

有不少網友都是用腳踩來開電扇，「底座當然用腳啊」、「在底座就是給你踩的啊，不然勒」、「用腳，舒服」、「離地三十公分以內的開關一律用腳」、「不喜歡買按鈕在底盤的，貓都會關風扇」、「遙控器很容易弄丟，最後還是用腳」、「用腳，所以選機械按鈕不要選觸控，會壞」、「這種設計不就是用腳開的嗎XD有次去朋友家想用腳開他還森77阻止我」、「有品牌刻意把按鍵做大讓你用腳踩的啊」。不過，有網友則認為用腳踩按鍵容易壞，「腳趾容易出很大力，很快按鍵就壞了」。

有網友則表示，「現在新的電風扇都有搖控了吧」、「沒，我都直接開插座開關」、「現在都變遙控器了」、「都用遙控器了，誰還在跟你用手用腳」、「用手機藍芽操控啊」、「都用聲控指令，不用遙控器啦」、「我都用wifi」、「所以我買控制面盤做在上面的」。