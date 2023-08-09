快訊

郭台銘獨立參選？藍議員：拉弓不射箭 應「這月份」才決定

民進黨副秘：若「郭柯配」成形 民眾黨如吻仔魚沒骨頭

館長陳之漢稱「賴品妤cosplay是物化動漫」 遭吳欣岱怒轟：腦子哪裡有問題

點菜自動加大！熱炒店遭爆「坑客慣犯」 13名大學生也受害

聯合新聞網／ 綜合報導
熱炒示意圖。 圖／pixabay
熱炒示意圖。 圖／pixabay

出門下館子最怕出狀況，打壞用餐氣氛還吃出一肚子氣。有民眾抱怨遇到不老實的熱炒店，點小份餐卻錯送成大份，等他們吃到一半才冒出來告知「師傅做錯，跟你說一下」，並表明將收取大份餐費，在民眾拒絕為餐廳失誤買單後，店員竟直接收餐，連老闆娘都認同員工做法「因為你們不願意付大份的錢」，讓他質疑餐廳有強迫消費的嫌疑。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文抱怨，近日造訪一間熱炒店，2人點了小份的高麗菜、蒜泥白肉，及麻油煎蛋3樣料理。他們用餐到一半，店員忽然靠過來表示「師傅做錯了」，送上的是大份的蒜泥白肉而非小份，同時表示會改收大份餐的錢，引起原PO不滿反問「我們本來就只要點小份」，不願意妥協多付錢。

協商未果，店員立刻臭臉瞪眼，沒跟原PO招呼一聲就直接把桌上肉盤端走，10分鐘後重上了一盤肉量非常少的小盤菜。原PO不滿向老闆娘反應，沒想到老闆娘與自家員工統一陣線，直言「因為你們不願意付大份的錢，所以我們也不可能收小份的錢卻給大份的餐」，並說「因為做錯餐你們不願意付，員工就要自己吸收價差，所以我們就是收走」。

差勁應對讓原PO感受非常差，認為自己也是首次光臨，怎麼可能知道店家大、小份量的差別？收盤換菜也不說明，且明明是師傅的失誤，店員卻用「告知」的態度跟客人說要改收大份餐費？氣憤之餘原PO也去查詢該家餐廳的Googlo評價，發現也有其他人遇上同樣情形，痛批店家不老實！

從餐廳的Googlo評價可看到，約1個月前也有一群13人的大學生來用餐，先是包廂的5000元低消變6000元，接著點餐時他們原想一人點一道菜可以多嘗鮮，結帳時才發現每道菜都被自動升級成x2、x3的大小，荷包瞬間大失血。再往前翻，也有多則類似抱怨。

網友紛紛譴責店家「一聽就知道故意的」、「這蠻扯的」、「這是新的收費套路嗎」、「如果是常態，店家很不老實啊」、「這樣感覺真的很差」、「這是什麼強買強賣的方式啊」、「這樣算詐欺吧！常態做錯」、「強塞單的概念，想說大部分人嫌麻煩，就花錢省事」、「就凹客人會不好意思然後付大份的錢」。

原PO在評論裡留下一星負評。 圖／翻攝自該餐廳Googlo評價
原PO在評論裡留下一星負評。 圖／翻攝自該餐廳Googlo評價

1個月前也有13名大學生聚餐時遇到「自動升級」的狀況。 圖／翻攝自該餐廳Googlo評價
1個月前也有13名大學生聚餐時遇到「自動升級」的狀況。 圖／翻攝自該餐廳Googlo評價

餐廳 價差

相關新聞

點菜自動加大！熱炒店遭爆「坑客慣犯」 13名大學生也受害

出門下館子最怕出狀況，打壞用餐氣氛還吃出一肚子氣。有民眾抱怨遇到不老實的熱炒店，點小份餐卻錯送成大份，等他們吃到一半才冒出來告知「師傅做錯，跟你說一下」，並表明將收取大份餐費，在民眾拒絕為餐廳失誤買單後，店員竟直接收餐，連老闆娘都認同員工做法「因為你們不願意付大份的錢」，讓他質疑餐廳有強迫消費的嫌疑。

沒朋友一起過生日！邊緣壽星檔車位留字條 網一看超傻眼：刷新三觀

不少人會和朋友或家人一起過生日，不過也有些人不過生日。一名網友的車位被一台車擋住，車上貼了一張字條，他看了後相當傻眼直呼，「你生日過一個月嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

美女律師曝光超長存款餘額 自爆犯下「人生最大失誤」：老公想跟我離婚

律師李怡貞日前在臉書PO出一張銀行交易明細照片，崩潰表示「自己經歷人生中最大的失誤」，引來網友熱議。

住五樓被外送員怨「錢真難賺」 網揭：因為沒有樓層費

現代人為求方便，經常會選擇外送以節省時間與體力。日前，有網友在Dcard分享，自己因了解外送員的辛苦，點餐時會刻意避開尖峰餐期時間、注意餐點距離，也會給予對方小費。不過他表示，近期在點外送時，卻被外送員抱怨樓層太高，讓原PO不知道如何回應。

靜宜女大生搞斷「緬北免費逃生線」 他曝台男靠實力逃出詐騙園區內幕

台中一名就讀靜宜大學的林姓女學生，今年3月飛奔緬甸，只為和從事詐騙集團的男友在一起，事件一度轟動全台。今（8）日一名自稱全球反詐騙組織成員的網友表示...

女151公分被便當店老闆嫌營養不良 網吐槽他：吃多不會長高只會變胖

不少人很重視身高，有網友在Dcard分享，自己身高僅151公分，日前在買便當時，老闆因看她身高不高，誤認原PO為國中生。原PO表示，老闆事後得知她已19歲，便不斷嫌棄原PO身高，並直言身為成年人太矮，是否營養不良，讓原PO十分不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦