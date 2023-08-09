點菜自動加大！熱炒店遭爆「坑客慣犯」 13名大學生也受害

出門下館子最怕出狀況，打壞用餐氣氛還吃出一肚子氣。有民眾抱怨遇到不老實的熱炒店，點小份餐卻錯送成大份，等他們吃到一半才冒出來告知「師傅做錯，跟你說一下」，並表明將收取大份餐費，在民眾拒絕為餐廳失誤買單後，店員竟直接收餐，連老闆娘都認同員工做法「因為你們不願意付大份的錢」，讓他質疑餐廳有強迫消費的嫌疑。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文抱怨，近日造訪一間熱炒店，2人點了小份的高麗菜、蒜泥白肉，及麻油煎蛋3樣料理。他們用餐到一半，店員忽然靠過來表示「師傅做錯了」，送上的是大份的蒜泥白肉而非小份，同時表示會改收大份餐的錢，引起原PO不滿反問「我們本來就只要點小份」，不願意妥協多付錢。

協商未果，店員立刻臭臉瞪眼，沒跟原PO招呼一聲就直接把桌上肉盤端走，10分鐘後重上了一盤肉量非常少的小盤菜。原PO不滿向老闆娘反應，沒想到老闆娘與自家員工統一陣線，直言「因為你們不願意付大份的錢，所以我們也不可能收小份的錢卻給大份的餐」，並說「因為做錯餐你們不願意付，員工就要自己吸收價差，所以我們就是收走」。

差勁應對讓原PO感受非常差，認為自己也是首次光臨，怎麼可能知道店家大、小份量的差別？收盤換菜也不說明，且明明是師傅的失誤，店員卻用「告知」的態度跟客人說要改收大份餐費？氣憤之餘原PO也去查詢該家餐廳的Googlo評價，發現也有其他人遇上同樣情形，痛批店家不老實！

從餐廳的Googlo評價可看到，約1個月前也有一群13人的大學生來用餐，先是包廂的5000元低消變6000元，接著點餐時他們原想一人點一道菜可以多嘗鮮，結帳時才發現每道菜都被自動升級成x2、x3的大小，荷包瞬間大失血。再往前翻，也有多則類似抱怨。

網友紛紛譴責店家「一聽就知道故意的」、「這蠻扯的」、「這是新的收費套路嗎」、「如果是常態，店家很不老實啊」、「這樣感覺真的很差」、「這是什麼強買強賣的方式啊」、「這樣算詐欺吧！常態做錯」、「強塞單的概念，想說大部分人嫌麻煩，就花錢省事」、「就凹客人會不好意思然後付大份的錢」。

原PO在評論裡留下一星負評。 圖／翻攝自該餐廳Googlo評價