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「等住院就來不及...」 保險員朋友一句話惹怒他

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，身為保險業務員的朋友在詢問是否購買保險時，用的話術像在詛咒他出事。示意圖／ingimage
網友抱怨，身為保險業務員的朋友在詢問是否購買保險時，用的話術像在詛咒他出事。示意圖／ingimage

現在社會多數人都有保險觀念，但若遇到強制推銷便會有所排斥。日前，有網友在Dcard表示，許久沒聯絡的同學在當保險員後，突然在某日傳訊息詢問與保險相關問題。原PO拒絕對方後，對方卻直言「等你要住院就來不及了」，原PO認為對方像在詛咒自己，對此感到不滿。

原PO透露，之前有位與他關係不錯的同學，在畢業之後選擇當保險員。後來，原PO與對方聯絡漸漸減少，卻在某日突然收到對方訊息，讓他感到十分奇怪。

原PO說明，他對保險業並無其他意見，但因自己不喜歡有目的性的交集，因此不太會回覆對方的消息。他分享，因為自己較少回覆的關係，對方甚至會直接打電話，讓原PO超級傻眼。

在經過幾個禮拜後，原PO表示，自己意外看到對方限時動態在舉辦與保險相關的投票，對方便再次私訊他詢問意見。原PO分享，他當下回覆對方自己不需要保險，朋友卻直言「等你要住院就來不及了」。

原PO在看到對方回覆後，開玩笑表示未來真的住院會通知對方，原PO朋友反倒再次向原PO說：「希望你可以永遠不要告訴我，你住院一天多少，不然真的來不及喔」，這讓原PO認為對方像在詛咒自己，對此感到不滿。

文章底下，許多網友表示原PO朋友講話語氣太過討厭，認為對方不適合從事業務員，「好討厭的語氣，封鎖黑單」、「這個一看就知道不會做業務」、「文字沒有情感，但我覺得他在詛咒你」、「人家缺業績啦，反正現在也沒聯絡了，體諒一下他啦，辛苦辛苦。」

部分網友則認為，雖然原PO朋友講話易使人生氣，但內容卻很真實，「其實保險這個東西，當你需要的時候，你就會後悔怎麼買這麼少或是怎麼當時沒有買。保險都是隨緣，自然就會有人來買，不買的人始終都不買」、「我自己也做保險，我不會這樣跟朋友說話。但講現實層面，保險真的是一個很尷尬的東西，有風險意識的年輕人是少數，發生風險後買又很貴」、「客觀的說，確實當人的體況改變時，就不是您選擇哪一家保險公司，而是公司可以決定要不要給您買」。

Dcard 保險

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