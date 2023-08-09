沒朋友一起過生日！邊緣壽星檔車位留字條 網一看超傻眼：刷新三觀

不少人會和朋友或家人一起過生日，不過也有些人不過生日。一名網友的車位被一台車擋住，車上貼了一張字條，他看了後相當傻眼直呼，「你生日過一個月嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，他的車位被一台車擋住，剛好看到車上貼了一張字條上面寫著「很抱歉擋住您的車位，我今天生日，我沒有朋友才用這種方式，您打給我移車時可以跟我說聲生日快樂嗎？王先生」，原po看了相當傻眼，有時說聲生日快樂其實也沒什麼，這種方式也很特別，但是「你生日過一個月嗎？王先生？每次打給你都要先說生日快樂」。

網友紛紛表示，「怎麼有種讓人想飆髒話又好像太殘忍的感覺喂～不要把不合理的事情變成合理」、「請拖吊車祝他生日快樂」、「新招啊，臉皮真厚，先砸車再說生日快樂」、「可能對他而言每天活著就是生日」、「不知道這種印多少張，騙取同情心不想計較！」、「刷新三觀了！亂停車人的新格局，有創意！」、「我會讓他知道我幫我朋友過生日是多兇殘」、「讓警察杯杯祝他生日快樂吧，在拿蛋糕砸車子」、「在車上用麥克筆畫蛋糕寫生日快樂」、「母難日不回家在幹嘛」。