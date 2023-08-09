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美女律師曝光超長存款餘額 自爆犯下「人生最大失誤」：老公想跟我離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
律師李怡貞。 圖／擷自女人大律師李怡貞臉書
律師李怡貞。 圖／擷自女人大律師李怡貞臉書

律師李怡貞日前在臉書PO出一張銀行交易明細照片，崩潰表示「自己經歷人生中最大的失誤」，引來網友熱議。

李怡貞在臉書粉專發文說，7日到台灣銀行ATM提領現金，想要買禮物犒賞自己，結果竟然忘了把交易明細毀屍滅跡，導致存款帳戶餘額被老公發現，笑稱自己是「整個得意忘形」，也在留言處補充「我真的很害怕，領個錢都扮裝成阿嬤」。

根據李怡貞隨文附上的收據，可以看到她一口氣提了10萬元現金，並把存款餘額的部分打上馬賽克。眼尖的網友立馬瘋狂猜測「打馬部分的長度，量起來應該有9位數那麼多」、「我一直在盤算以這個馬賽克的長度案情並不單純」、「餘額那一欄，感覺數字也好長一串」、「想看可用餘額」、「我突然發現，只領這麼多是因為單次提領上限的關係吧」、「之前妳有說到沒空經常領錢，所以一次都領很多，看此金額應該是李律師提領最少的一次了吧？」。

有粉絲提醒李怡貞「還有一個所得稅通知單也要小心」、「我也曾經犯過全天女人都會犯的錯+1」、「這真是大失誤啊！看來配偶各種精算中」、「父親節是不是請他去『付清』就好」。同時也有人安慰說「自己辛苦的所得，更值得昂首挺胸，讓他（配偶）羨慕不已」，讓李怡貞笑回，「他羨慕到說要跟我離婚，並請求剩餘財產分配啦」。

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