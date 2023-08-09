「居家颱風天仍要上班vs.去公司上班放颱風假」選哪個？ 網一面倒：不用想
卡努颱風外圍環流帶來豪雨，造成有些地區災情慘重需放颱風假。一名網友好奇，「每天都可以居家上班，但遇到颱風天也必須上班」和「每天去辦公室報到上班，但颱風天照放不用做」，大家會選哪一種，引起不少網友熱烈討論。
一名網友在PTT女孩板以「聊聊上班這件事」為題發文，他好奇若颱風天的狀況，每天都居家上班，遇到颱風天仍然要上班和每天去公司上班，但遇到颱風天就放假，殘酷二選一，「大家的選擇是…？」。
不少網友秒選居家上班的選項，「當然是1阿，颱風假一年都放不到一天」、「當然是居家上班阿」、「肯定1啊，不知道多久才放一次颱風假」、「上周四也第一次遇到1，還是會羨慕」、「選1，不過七、八月會想到公司上班吹免費冷氣」、「算算看這次颱風假跟上次颱風假差了多久，你就會有答案了」、「當然1，每天尖峰通勤簡直地獄」、「這有殘酷嗎…秒選一不用想」、「當然在家啊，去公司要跟別人共用廁所」。
不過，有網友認為去公司上班比較方便，「我目前是二颱風也放假，但是吼隔天馬上被摳去加班…」、「2這樣下班回家才會有『終於回家了』的感覺」、「辦公室，因為有冷氣冰開水和衛生紙」、「2啊，設備都在公司」。
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