住五樓被外送員怨「錢真難賺」 網揭：因為沒有樓層費

現代人為求方便，經常會選擇外送以節省時間與體力。日前，有網友在Dcard分享，自己因了解外送員的辛苦，點餐時會刻意避開尖峰餐期時間、注意餐點距離，也會給予對方小費。不過他表示，近期在點外送時，卻被外送員抱怨樓層太高，讓原PO不知道如何回應。

原PO透露，他目前薪水穩定，習慣利用多餘的閒錢點外送。他補充，過去他曾因疫情而擔任外送員一年，了解外送員的辛苦，所以點餐時會特別注意外送距離、避開尖峰餐期等。

除了會注意時間與距離外，原PO強調，自己住在五樓，因此在外送員將餐點提上來後，他也會特地給予對方小費。不過，原PO表示，近期自己點了500公尺內的外送，內容包含兩個塑膠提袋、一袋泡麵、幾包餅乾、冰棒、900毫升的牛奶與紅茶，卻被外送員傳訊息抱怨原PO住太高。

原PO說明，外送員向他傳送「送一樓一樣的錢，送上樓也是一樣的錢，錢真難賺」及「如果你願意往下走一層會很感謝」等訊息，讓他不知如何反應。他坦言，不解外送員為何要對顧客抱怨，降低他未來點外送的慾望。

貼文底下，許多網友分享過去自己點外送的經驗，「我還遇過抱怨找不到路，還說天氣很熱誒，明明備註都很詳細了」、「之前沒注意距離，點了距離4公里的，外送員還問我為什麼要點那麼遠的，嗯…因為我想吃」、「我家有電梯，沒有被抱怨過」、「之前我生病確診的時候，叫兩瓶水還幫我送上來的外送員們真的是天使」。

其他網友則認為外送常常有糾紛，建議外送平台可重新優化系統，「外送系統應該改成需要送上樓就加錢，就沒這麼多事」、「因為平台不加樓層費，一單最低40元，如果爬五樓以上沒電梯的話，弄一弄就耗時20分鐘以上了。如果餐期每個都這樣耗20分，過了餐期就沒有單了，所以大部分都想快速解決放一樓」、「以前做過物流相關產業，傳統快遞跟貨運爬樓梯都是有加層費的，從20-100都看過。我也不曉得外送平台幹嘛不引進，每層加個10塊不開心嗎」、「希望如果自家門口不能臨停的，可以體貼一下外送員，自己下樓取餐」。