快訊

每天運動和只在週末運動 哪個有益心臟健康？最新研究這麼說

因應先進製程強勁市場需求 台積電高雄廠確定導入2奈米

靜宜女大生搞斷「緬北免費逃生線」 他曝台男靠實力逃出詐騙園區內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
去年海外求職詐騙事件頻傳，今日一名自稱全球反詐騙組織成員的網友表示，緬北的免費逃生線全被靜宜女大生搞斷，但仍有台灣人「憑自己實力」逃脫。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
去年海外求職詐騙事件頻傳，今日一名自稱全球反詐騙組織成員的網友表示，緬北的免費逃生線全被靜宜女大生搞斷，但仍有台灣人「憑自己實力」逃脫。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台中一名就讀靜宜大學的林姓女學生，今年3月飛奔緬甸，只為和從事詐騙集團的男友在一起，事件一度轟動全台。今（8）日一名自稱全球反詐騙組織成員的網友表示，緬甸北部的免費逃生線全被靜宜女大生搞斷，不靠關係就算花大錢也回不來，但他話鋒一轉，提到一名台灣人「憑自己實力」逃出生天。

一名就讀靜宜大學的台中林姓女學生，今年3月傳出為愛飛奔緬甸，不顧一切只為和從事詐團的男友團聚。今日還傳出林女已當上詐團的小主管，不過一名台中警官表示，目前流出有關林女的情況，都僅是傳聞無法查證。

有人納悶緬甸北部狀況到底多慘烈？一名自稱全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org , GASO）成員的網友Sammy，透過PTT帳號「Induction」回應，一名身心障礙的27歲重慶人，即使家屬付了22萬人民幣（約新台幣97萬元）仍無法逃脫，甚至還被剁手指賣到其他園區，Sammy直呼「緬北就是這樣的地方」。

Sammy表示，GASO組織在東南亞的救援行動不花錢，但因為靜宜女大生事件，導致緬北的「免費逃生線被搞斷」。Sammy坦言，目前緬北情況即使付了大筆贖金，如果沒有靠關係仍無法成功救人。

不過Sammy話鋒一轉，分享一件「憑自己實力」逃脫的案例，他提到一名台灣男生因為和園區內的員工亂搞，對方總監崩潰直接開除，甚至不用付贖金，「打電話叫我接走」。

此外，有網友好奇現在是否還有因求職詐騙被拐賣到海外的台灣人，Sammy則在推文回應「情況比去年暑假好轉」，Sammy回憶去年同時期一天接獲40起營救訊息，現在減少到2、3天才有求救訊息。Sammy表示目前「快止血了」，除了許多詐騙園區不再收台灣人，加上緬北交通不易，和去年只須買張機票就能到柬埔寨的情況不同。

詐騙集團 緬甸 台灣 PTT

延伸閱讀

女大生自行練車撞溝渠亡…網議為何不去機車駕訓班 業者點2原因

外傳女大學生到緬甸成詐騙集團小主管 同學：近期已沒訊息

文藻女大生步道練騎摔死水溝家屬擬提國賠 獲賠機率看這邊

女大生摔溝亡家屬擬提國賠 高市水利局：該處機車不得進入

相關新聞

靜宜女大生搞斷「緬北免費逃生線」 他曝台男靠實力逃出詐騙園區內幕

台中一名就讀靜宜大學的林姓女學生，今年3月飛奔緬甸，只為和從事詐騙集團的男友在一起，事件一度轟動全台。今（8）日一名自稱全球反詐騙組織成員的網友表示...

女151公分被便當店老闆嫌營養不良 網吐槽他：吃多不會長高只會變胖

不少人很重視身高，有網友在Dcard分享，自己身高僅151公分，日前在買便當時，老闆因看她身高不高，誤認原PO為國中生。原PO表示，老闆事後得知她已19歲，便不斷嫌棄原PO身高，並直言身為成年人太矮，是否營養不良，讓原PO十分不滿。

台灣年輕人月薪3萬卻很敢花、頻出國？網友點關鍵：以為不玩就買得起房嗎

你時常出國旅行嗎？一名網友疑惑發文表示，相較於日本年薪79萬台幣的年輕人活得戰戰兢兢，台灣不少年收入僅36萬的年輕人卻喜歡出國玩，認為台灣人較敢花錢、奢侈消費。網友直指關鍵，在台灣月薪3萬太低根本存不了錢、也買不起房，不如放飛自我、好好享樂比較實際。

他問「哪項交通違規該重罰？」網一面倒：絕對酒駕

說起交通違規，不少人都曾受害。無論是酒駕車禍、車輛逆向或鬼切、行人站在斑馬線前，等半天無車停讓，或是各種違停、併排停車擋道，車輛被逼著開到對向車道，行人也被逼走上車道，讓人提心吊膽。

他批「台北人太冷漠」不讓博愛座 網反酸：憑什麼道德綁架？

都市步調快速，人與人的距離也變遠，不過若有需要幫助時，相信仍有許多人願意伸出援手。日前一名網友以「台北人的冷漠總是令人驚訝」為題，指出年輕人搭車沒有讓座給老人家，讓他感到難過。不過，貼文一出馬上遭網友酸「憑什麼要道德綁架？」

捷運上2名馬尾妹一舉動讓她超火大 過來人有感：真的一秒爆怒

搭捷運省錢又快速，是不少人上班上課會優先選擇的大眾交通運輸，但是搭車禮儀也應該要注意。一名女網友就在PTT發文抱怨，日前搭車時遇到兩個綁馬尾的女生，只要她們一轉頭，原PO就會被對方的頭髮「甩巴掌」，讓她超火大，貼文引起不少人的認同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦