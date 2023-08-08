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女151公分被便當店老闆嫌營養不良 網吐槽他：吃多不會長高只會變胖

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享，自己因身高不高，被便當店老闆說營養不良。示意圖／ingimage
女網友分享，自己因身高不高，被便當店老闆說營養不良。示意圖／ingimage

不少人很重視身高，有女網友在Dcard分享，自己身高僅151公分，日前在買便當時，老闆因看她身高不高，誤認原PO為國中生。原PO表示，老闆事後得知她已19歲，便不斷嫌棄原PO身高，並直言身為成年人太矮，是否營養不良，讓原PO十分不滿。

原PO透露，她身高只有151公分，知道自己與一般人相比較為矮小。她表示日前在買便當時，店老闆卻突然對著她詢問「妳是國中幾年級？」，一頭霧水的原PO則回答自己已19歲。

原PO指出，老闆在得知她的年紀後，便一臉驚訝地大聲直言身為成年人的原PO身高太矮，是否營養不良。她補充，對方甚至表示自己國一的女兒已158公分，未來有機會長到170公分，並強調原PO應向他女兒一樣多吃飯才能長高。突然的比較讓原PO十分不滿，她坦言，老闆的舉動已冒犯，未來絕對不會再去該店家消費。

文章一出，吸引許多網友分享自己的身高，及吐槽老闆吃多才能長高的言論，「能體會妳的心情，本人150也19歲，每次都會被說就是不早點睡、吃那麼多冰、不跳跳繩才長不高」、「我國一154，國三159，現在27歲還是159，老闆（為女兒）高興得太早了」、「吃很多不會長高，只會變胖」、「我國小畢業163，現在24歲還是163，而且增加了不少肥肉」。

也有部分網友緩頰表示，老闆可能只是想硬找話題，並建議原PO未來可以如何回覆老闆，「就跟老闆說，那你東西給我多一點我才能多吃一點，長高一點」、「他只是希望妳能多買他們家的便當」、「其實他只是想聊天而已…老一輩的人都這樣」、「其實長輩常常都硬聊，所以都挑很外顯的條件在聊」。

Dcard 老闆 便當

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