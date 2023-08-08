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他問「哪項交通違規該重罰？」網一面倒：絕對酒駕

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為車輛示意圖。圖片來源/ingimage
圖為車輛示意圖。圖片來源/ingimage

說起交通違規，不少人都曾受害。無論是酒駕車禍、車輛逆向或鬼切、行人站在斑馬線前，等半天無車停讓，或是各種違停、併排停車擋道，車輛被逼著開到對向車道，行人也被逼走上車道，讓人提心吊膽。

高市某里因為違規停車嚴重，里長竟用公眾廣播怒斥檢舉人「颱風天檢舉有沒有人性」、「對違停車輛高抬貴手」，引發討論。台灣各地交通亂象頻傳，網友在ptt提問，「您認為哪種交通違規必須重罰呢？」燒起網友心中一把火。

網友一面倒，都認為酒駕最不可饒恕。「酒駕第一」、「絕對是酒駕跟無照」、「酒駕唯一死刑」。網友列出各種亂象，「不打方向燈，意圖使人車禍」、「搶快不禮讓行人」、「無照+酒駕+闖紅燈+高速+鬼切」、「打右轉燈然後左轉，或打左轉燈右轉」。

有人喊修法，「逆向才罰600根本笑死！車流交錯的地方事故好發，結果直接反著車流走，居然只罰600？低能兒罰鍰」、「酒駕、停人行道、行駛人行道、併排、不停讓行人、逆向行駛，這些都應該吊銷駕照」、「違規停車 ，這是一切的源頭」、「所有違規都重罰，要相信重罰之下必有素質」、「考照的時候，有測試看後照鏡的題目嗎？」、「騎機車不看後照鏡一律鞭刑」、「無照駕駛，一級謀殺」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 交通違規 違停

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