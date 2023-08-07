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他批「台北人太冷漠」不讓博愛座 網反酸：憑什麼道德綁架？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨台北人很冷漠，原因是搭車不讓博愛座，不過貼文一出，反遭網友批評。圖為台鐵的博愛座。圖／聯合報系資料照
一名網友抱怨台北人很冷漠，原因是搭車不讓博愛座，不過貼文一出，反遭網友批評。圖為台鐵的博愛座。圖／聯合報系資料照

都市步調快速，人與人的距離也變遠，不過若有需要幫助時，相信仍有許多人願意伸出援手。日前一名網友以「台北人的冷漠總是令人驚訝」為題，指出年輕人搭車沒有讓座給老人家，讓他感到難過。不過，貼文一出馬上遭網友酸「憑什麼要道德綁架？」

一名網友在Dcard貼出一張照片，只見有位站著的老人家，以及兩位坐在博愛座的人，原PO在坐博愛座的人上面寫下「兩人繼續坐著」，認為這兩位看到老人家應該讓座，他指出「沒有要公審任何人，只是這樣的場景每天在我上班路上出現。有些人沒有讓位，可能是有自己的隱性需求，但當所有人都無視老人時，我會突然覺得好難過」。

文章曝光後，想不到未能獲得支持，反而引來多數網友撻伐，「老人會去搭乘大眾運輸就是他知道自己可以搭乘，你也不必幫他覺得不行，要說的話背著沈重書包的學生、一臉疲憊的上班族，我覺得也都很需要位子」、「你到底在聖母什麼？那要不要捷運只規定讓老人坐？乘客不讓位可能有隱性需求，也當然也可能是自己想坐，還是那句話『讓座是美德不是必須』」、「座位有說老人專坐嗎，這麼聖母你出錢幫大家叫計程車好不好呀 」、「大家都付一樣的錢，憑什麼要道德綁架啊？有些老人還可以爬百岳，我覺得他們體力沒有比較不好」、「你為什麼不從底站動物園站上車幫老人卡位啊？」、「有需求就提出來啊，我相信那個老人如果說自己身體不適想要坐著，那兩個人一定會讓座的，不要當每個人都會通靈」。

也有不少人提出自己的「隱性需求」，「我上班有時真的很累 還是起來讓座，但我真的有時很不想讓」、「上班夠累了真的沒辦法站起來讓座欸」、「最近出車禍……醫生也交代不能久站或走太多路」、「我椎間盤突出無法久站」、「我椎弓斷裂，我站久了腰會酸，所以我不能坐嗎」。

博愛座 讓座

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