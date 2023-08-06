御飯糰加熱吃會變胖！他驚「錯了20年」 內行人點頭揭原因

超商飯糰受到不少小資上班族喜愛，然而近日一名網友表示，聽到同事「加熱飯糰比較容易胖」的說法後感到震驚，引起底下留言熱議。其中，有專業網友證實這是真的，原因就出在冷飯「抗性澱粉」的關係。

原PO在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文指出，自己吃超商飯糰常常會拿去微波爐加熱， 雖然冷冷吃也不錯、米粒不會乾，但就是比較習慣吃熱熱的飯，前幾天要把御飯糰拿去加熱的時候，卻聽到同事說：「不要加熱啦，這樣吃會比較胖！」嚇得他直呼：「居然還有這種原因，是不是自己已經吃胖20年了？」

另外，原PO也表示還有一個疑問，為什麼超商飯糰放這麼久，米都還是QQ的，不像他冰便當沒兩下就乾乾的呢？

針對「加熱比較胖」的說法，網友紛紛表示，「居然有這種事」、「我也會加熱欸」。也有專業網友回覆，「抗性澱粉的關係，但說實在，會胖真的不差這一點熱量」、「白飯放涼之後會產生抗性澱粉，這種澱粉會比較難吸收一點，因此剛從貨架拿下來的飯糰，熱量會比拿去加熱過的少一點喔」、「就跟地瓜要吃冷的一樣，比較不容易胖」、「同事說得沒錯，吃冷的飯的確不易胖，但東西一吃多還是會累積熱量喔」。

而針對「米比較軟Q」這點，網友則回應跟溫度還有米種有關，「超商溫度都是在16～18度左右，自家冰箱比較冷，所以御飯糰冰在冰箱比較硬」、「米飯不會變硬跟米種也有關係，御飯糰用的米感覺都很好，新的龍之瞳吃起來明顯比較大粒，跟原本的越光米都是含水量比較高的米，冷藏情況下加上包裝保護，流失的水分不會那麼多」。