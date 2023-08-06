快訊

成都世大運／楊亞依遭逆轉 網球女單「銀包銅」

2度拯救跌落神壇的芭比娃娃 GAP新執行長是厲害角色

解放軍瞄準台灣的上千枚飛彈 都由火箭軍管轄嗎？

御飯糰加熱吃會變胖！他驚「錯了20年」 內行人點頭揭原因

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友表示，聽到同事「加熱飯糰比較容易胖」的說法後感到震驚，引起熱議。圖擷自《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》
近日一名網友表示，聽到同事「加熱飯糰比較容易胖」的說法後感到震驚，引起熱議。圖擷自《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區

超商飯糰受到不少小資上班族喜愛，然而近日一名網友表示，聽到同事「加熱飯糰比較容易胖」的說法後感到震驚，引起底下留言熱議。其中，有專業網友證實這是真的，原因就出在冷飯「抗性澱粉」的關係。

原PO在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文指出，自己吃超商飯糰常常會拿去微波爐加熱， 雖然冷冷吃也不錯、米粒不會乾，但就是比較習慣吃熱熱的飯，前幾天要把御飯糰拿去加熱的時候，卻聽到同事說：「不要加熱啦，這樣吃會比較胖！」嚇得他直呼：「居然還有這種原因，是不是自己已經吃胖20年了？」

另外，原PO也表示還有一個疑問，為什麼超商飯糰放這麼久，米都還是QQ的，不像他冰便當沒兩下就乾乾的呢？

針對「加熱比較胖」的說法，網友紛紛表示，「居然有這種事」、「我也會加熱欸」。也有專業網友回覆，「抗性澱粉的關係，但說實在，會胖真的不差這一點熱量」、「白飯放涼之後會產生抗性澱粉，這種澱粉會比較難吸收一點，因此剛從貨架拿下來的飯糰，熱量會比拿去加熱過的少一點喔」、「就跟地瓜要吃冷的一樣，比較不容易胖」、「同事說得沒錯，吃冷的飯的確不易胖，但東西一吃多還是會累積熱量喔」。

而針對「米比較軟Q」這點，網友則回應跟溫度還有米種有關，「超商溫度都是在16～18度左右，自家冰箱比較冷，所以御飯糰冰在冰箱比較硬」、「米飯不會變硬跟米種也有關係，御飯糰用的米感覺都很好，新的龍之瞳吃起來明顯比較大粒，跟原本的越光米都是含水量比較高的米，冷藏情況下加上包裝保護，流失的水分不會那麼多」。

上班族 便當 飯糰 冰箱

延伸閱讀

卡努颱風襲沖繩 班機狂延「員旅3天變10天」她落淚：每天都在燒錢

想買老公寓遭家人反對 網曝「遇1事」拿現金分到房可原地退休

離職才敢說！星巴克前員工曝「隱藏優惠」 網愣：第一次知道

穿淺色瑜珈褲晃呀晃 遭大嫂怒嗆「別刻意給妳哥哥看」

相關新聞

御飯糰加熱吃會變胖！他驚「錯了20年」 內行人點頭揭原因

超商飯糰受到不少小資上班族喜愛，然而近日一名網友表示，聽到同事「加熱飯糰比較容易胖」的說法後感到震驚，引起底下留言熱議。其中，有專業網友證實這是真的，原因就出在冷飯「抗性澱粉」的關係。

離職才敢說！星巴克前員工曝「隱藏優惠」 網愣：第一次知道

星巴克時常推出買一送一活動吸引顧客，近日一名離職的店員分享一項鮮為人知的隱藏優惠，引起網友熱烈回覆「完全不知道，太虧了！」...

卡努颱風襲沖繩 班機狂延「員旅3天變10天」她落淚：每天都在燒錢

卡努颱風遠離台灣後，4日開始二度侵襲日本沖繩縣，目前釀成沖繩2死64傷，當地約7%的家戶停電，部分地區停水並影響交通，也造成許多班機取消，旅客滯留當地，一名女網友受到颱風波及，「員工旅遊直接3天變10天」...

颱風假禁外送不公平？鄉民看法兩極：「這行業」先停才治本

日前颱風卡努襲台，北北基也宣布3日放颱風假一天，當天外送員也停止外送服務，勞動局提醒，違反規定最高可處10萬罰鍰，不過部分服務業、百貨業卻沒有，網友好奇「颱風假強制外送平台關閉是不是很不公平？」，引發網友兩方意見。

學生時期的人氣王其實很「惹人厭」？ 網曝殘酷事實：不想撕破臉而已

學生時期總會有幾位開心果，能夠凝聚同儕間的向心力，不過日前有網友指出，有些人剛開學是人氣王，結果因為太白目被其他人討厭，最後再也無法融入其他團體，他好奇「你們以前班上或系上的人氣王，現在過得如何？」

電話沒接被打1星！業者怒嗆「可憐靈長類」 網力挺：奧客就是欠罵

「對不起，罵人不對，但我就是凍未條」。近日有店家莫名收到1星負評，內容寫下「電話都不接，可憐店家」，讓店家相當傻眼，因為老闆早已提前告知要暫時休息幾天，當時店家沒有營業，自然不會有人接電話，因此老闆也忍不住回嗆對方是靈長類，文章曝光網友們紛紛力挺店家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦