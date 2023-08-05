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離職才敢說！星巴克前員工曝「隱藏優惠」 網愣：第一次知道

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名離職的店員分享一項鮮為人知的隱藏優惠。圖／摘自星巴克同好會
近日一名離職的店員分享一項鮮為人知的隱藏優惠。圖／摘自星巴克同好會

星巴克時常推出買一送一活動吸引顧客，近日一名離職的店員分享一項鮮為人知的隱藏優惠，引起網友熱烈回覆「完全不知道，太虧了！」

原PO在Tik Tok發布影片透露「離職了才敢跟你們分享...畢竟買一送一已經非常多了」，她提到有很多人會去星巴克坐一整天，點第二杯飲品又會覺得很貴，實際上，星巴克有一個「續杯七折」的優惠，喝完第一杯可以直接拿著杯子及當天購買的發票和明細，到原門市櫃臺續杯，就能夠享有七折優惠。

她表示店員可能會嚇到，「因為真的很少人知道」，自己在星巴克做一年半，沒有人用過這個優惠，原PO也沒使用過，連朋友做了四年都完全沒有遇過。

根據星巴克官網，也可以看到有這項優惠「活動期間於星巴克門市憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料續杯七折優惠乙次」。

影片一出，立刻引起網友紛紛留言「哭了，我都直接買一杯」、「第一次知道」、「感謝分享」、「我只買得起買一送一，所以沒這問題」、「問題是第二杯七折還是很貴啊」、「以後讀書去星巴克」、「我常用耶，桌上都有貼，很久以前就發現了」。

@evelynyennn___

離職了才敢跟你們分享⋯畢竟買一送一已經夠多了😍 #星巴克 #七折 #業務 #咖啡廳 #只有飲料有

♬ 原聲 - 車小姐 - 車小姐

星巴克

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