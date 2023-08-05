卡努颱風襲沖繩 班機狂延「員旅3天變10天」她落淚：每天都在燒錢

卡努颱風遠離台灣後，4日開始二度侵襲日本沖繩縣，目前釀成沖繩2死64傷，當地約7%的家戶停電，部分地區停水並影響交通，也造成許多班機取消，旅客滯留當地，一名女網友受到颱風波及，「員工旅遊直接3天變10天」，令她欲哭無淚。

據《ETtoday新聞雲》報導，滯留在沖繩的台灣旅客盧小姐4日在臉書發文表示，公司員工旅遊到沖繩遊玩，原訂7月31日返台，但受颱風影響，班機一延再延，再加上當地颱風警報持續發布，外面不僅交通工具停止營運，就連商家都拉下鐵門，根本找不到地方排解沉悶的心情，陸續確認5日、6日航班取消之後，「只能坐在房間看著窗外的風雨，眼淚真的止不住」。

出不去又回不來的狀況讓盧小姐相當頭痛，她吐露這個出國經驗永生難忘，也很想回家「真的不要覺得3天變10天很爽，我們也是有生計要維持的人，在這裡是每天都在燒錢的節奏」。

此外也有不少民眾同樣被困在沖繩，不僅超商關門食物短缺，還遇到小孩尿布沒了、買不到，以及心臟藥沒帶夠的問題，許多人紛紛在臉書PO文「我也是4天遊變成8天行程，頭痛⋯」、「4天員旅的第7天」、「7/25就來，這幾天班機取消延至8/7 ，直接變成14天歐洲行」、「卡努讓我的旅遊天數升級，從9日旅遊變成12日深度旅遊，而我也快變成卡奴了」。