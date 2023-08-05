颱風假禁外送不公平？鄉民看法兩極：「這行業」先停才治本

日前颱風卡努襲台，北北基也宣布3日放颱風假一天，當天外送員也停止外送服務，勞動局提醒，違反規定最高可處10萬罰鍰，不過部分服務業、百貨業卻沒有，網友好奇「颱風假強制外送平台關閉是不是很不公平？」，引發網友兩方意見。

網友在PTT發文指出，放颱風假時，百貨業、娛樂業很多都不放假，連路上的計程車也沒有放假，但是外送平台卻強制關閉，不但讓外送員賺不到錢，也讓在家裡的民眾叫不到外送，只能出門去外食。

網友好奇，「颱風天強制外送平台關閉是不是很不公平？」，認為可以比照萬安演習，風雨大就臨時關，風雨小就開平台的方式。

文章曝光後吸引網友熱議，有人同意原po看法，「計程車不僅沒放假，每單還可以加收50元」、「外送員颱風天錢多不給人家賺，一堆偽善的人」，但也有人認為要考量安全，「危險啊…出車禍死掉平台也不會負責」、「服務業直接停班才是治本」、「都是人生父母養」。

根據雙北勞工局表示，若政府宣布停班，依據「外送平台業者管理自治條例」規定，外送平台業者應立即通知外送員停止服務，若違反規定，送外平台業者最高處新台幣10萬元罰鍰。