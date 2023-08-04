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學生時期的人氣王其實很「惹人厭」？ 網曝殘酷事實：不想撕破臉而已

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，有些班上的人氣王前期很多朋友，但到最後因為態度不佳，可能會被踢出同儕團體。示意圖／ingimage
一名網友指出，有些班上的人氣王前期很多朋友，但到最後因為態度不佳，可能會被踢出同儕團體。示意圖／ingimage

學生時期總會有幾位開心果，能夠凝聚同儕間的向心力，不過日前有網友指出，有些人剛開學是人氣王，結果因為太白目被其他人討厭，最後再也無法融入其他團體，他好奇「你們以前班上或系上的人氣王，現在過得如何？」

一名網友在Dcard分享，有些人是「開學前期人氣王」，也就是原本講話最大聲，人緣佳而且很跩，結果後來被人氣團體給疏遠的人。原PO指出，這種人一開始會跟人緣最好的人拉近關係，並且搶先組成一個班上核心團體，等到期中考之後，人氣王開始態度變差，覺得自己要當老大了，所以就被團體討厭給疏遠，因此他好奇「有人遇過這種人氣王嗎？他們現在過得如何？」

對此，網友回憶「人氣團通常都會搶遊覽車最後面的五人座，人氣王就會一副老大樣坐在中間會飛出去的位子」、「邊緣人都在前面跟老師坐」、「高中的時候班上有個人氣王，後來被全班討厭，私下被罵超難聽」、「真的，我以為同學們都很喜歡人氣王，所以才跟人氣王靠很近，殊不知我私下詢問其他人的時候，他們才坦白跟我說，事實上大家都不怎麼喜歡人氣王，是看在他『面子上』以及不想撕破臉，所以才表現跟他很好」、「你說得這種人就是太刻意、太假掰了，以我從小到大觀察的經驗，這些人沒幾個禮拜就沒人理他」、「作為一個學生時代被霸凌的人，我一直覺得萬人迷集團一定有地方很噁心」。

也有人分析，「人格魅力不夠，前期人氣王很容易變眾矢之的或慢慢消失」、「這種人不就是因為大家還在慢慢熟悉彼此的時候，最敢走出來認識別人才會有朋友嗎」、「就是以前被排擠想要到新環境改變自己但失敗而已，滿可悲」、「其實過得舒服的人才是贏家，一路求學看太多，為了迎合別人活的很累的人，也看過怕沒朋友，而強迫自己或是被強迫改變的人」。

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