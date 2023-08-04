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電話沒接被打1星！業者怒嗆「可憐靈長類」 網力挺：奧客就是欠罵

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有店家莫名收到1星負評，內容寫下「電話都不接，可憐店家」，讓店家相當傻眼。示意圖/ingimage
近日有店家莫名收到1星負評，內容寫下「電話都不接，可憐店家」，讓店家相當傻眼。示意圖/ingimage

「對不起，罵人不對，但我就是凍未條」。近日有店家莫名收到1星負評，內容寫下「電話都不接，可憐店家」，讓店家相當傻眼，因為老闆早已提前告知要暫時休息幾天，當時店家沒有營業，自然不會有人接電話，因此老闆也忍不住回嗆對方是靈長類，文章曝光網友們紛紛力挺店家。

該名餐廳業者在臉書粉專《爆廢公社公開版》分享一張Goolge商家的評論截圖，只見該名消費者留下1星負評，怒嗆店家「電話都不接，是店裡沒人嗎？可憐店家」，讓原po看了忍不住回嗆，「我覺得你才是可憐的靈長類」。

原PO怒批既然消費者都知道該如何留評論了，怎麼不去查詢店家粉專的營業公告，店休日月初就已發布，「猩猩都會分辨了，妳怎麼還沒進化啊」。原PO表示，若是因餐點不符合消費者胃口，收到1星負評他反倒還會覺得抱歉，但只不過是因為店休沒人接電話，就莫名收到負評，讓他怒罵「我就是凍未條(受不了)想X腰一下，真的是X爛欸」。

文章曝光，網友們紛紛力挺店家，「真心覺得太多人把方便當成隨便，google評論成了發洩情緒的歪風」、「現在的人，一言不合就刷負評」、「評論負評區=奧客集中區」、「現在的人只會留負評，服務好都當作應該的」、「罵的好，奧客就是欠罵」。

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