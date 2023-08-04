見路口號誌桿掛牌子「寫6字」上網求解 達人白話翻譯：行人優先

台灣交通亂象去年曾登上國際媒體《CNN Travel》，還被指稱為「行人地獄」。為洗刷惡名並維護行人安全，除了針對不禮讓行人的駕駛加重罰則，也加速推動行人專用時相的設置。一位網友在路口的交通號誌桿上掛著一塊牌子，寫著「行人早開時相」，不明其義上網求解，引發討論。

一位網友在臉書粉團專頁《騎車環島趣》發文寫道，騎車行經高雄梓官區，在某路口停等紅燈時，發現號誌桿上掛著一面牌子寫著「行人早開時相」，思考許久仍不明白是什麼意義，自謙表示「我書讀得少，有誰可以幫我翻譯、翻譯？」

貼文曝光引發熱議，許多也看不懂的網友留言，「好像在看文言文」、「什麼早開時相，亂七八糟的文言文，誰看得懂啊？」、「真的擾民！不能白話一點嗎？」、「9成看的人懂那牌子小弟啃下肚」。也有達人跳出來解答，就是「行人優先」、「行人的紅綠燈會提早5-10秒顯示！」、「會先開小綠人，讓行人可以先走；幾秒後再開汽機車用的綠燈，讓需要右轉的車輛可以注意到斑馬線上的行人。已經很多路口都這樣設定了」、「難怪路上三寶多，標誌、號誌看不懂」、「看不懂的駕照應該繳回」。

據《公視新聞》報導，「時相」（phase）為交通專有名詞，指的是綠燈時可通行的車流方向；一個綠燈週期（cycle）間可有多種車流組合，由常見的「多時相號誌」規範。

「行人專用時相」（Pedestrian Scramble）常設立在交叉路口，路口各方向的行人綠燈會同時亮起，行車號誌則呈紅燈不得通行。期間行人能以直行、對角線等方向穿越路口，不需與任何轉向的車輛爭道，藉以確保安全。

「行人早開時相」（Leading Pedestrian Interval）則是在車用綠燈亮起前，提前3至7秒供行人穿越馬路。此設計能提高行人能見度、減少人車爭道；美國全國城市交通官員協會（NACTO）更指出，能使事故率降低60%。