禮讓救護車卻被科技執法開單 他氣炸：說好的專人審核呢？

科技執法是一種利用自動化檢測與測量技術擷取交通違法或交通事故，利用網路將採集的資訊傳回公安部門進行分析處理，並以此為證據對肇事者進行處罰。然而近日有駕駛人為了禮讓救護車，卻被科技執法偵測違規，並收到六百元的交通罰單。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，他近日駕駛大型重機在台中北屯區馬路上，由於後方有救護車要切換到右側直行車道，原本他在左轉車道排隊等待左轉，但因前方車輛未禮讓救護車，周遭駕駛也開始按喇叭提醒，他便將重機往前駛進以提醒該車駕駛，待救護車經過後再切換回左轉車道。

想不到他卻收到交通罰單，因「在多車道左轉彎，不先駛入內側車道」而遭罰六百元。他生氣表示，「政府不是說會有專人審核嗎？救護車來之前跟之後的截圖都有在罰單裡，理應也有錄到救護車經過的畫面，這樣也要開單？」

該網友痛批，「就因為請事假去監理站申訴扣的薪水正常都會比600元還多，所以是在賭民眾不會去申訴這張罰單？我一定不會讓這種無腦政策如願！」

其他網友紛紛留言「他會叫你自己去申訴，根本擾民，你不是第一個也不會是最後一個」、「審核的人是專業的？擾民更專業吧！」、「截圖者故意未截取救護車經過的影像，只截取違規事項，好在你還有影像作證！」、「科技執法的最大問題就在這『斷章取義』！」

還有人留言「要嘛廢除科技執法，要嘛科技執法點要有警察站崗，不然經過這件事後我遇到的話…應該也不會讓…」、「科技執法絕對比檢舉制度客觀有效，他的BUG在於審驗人員缺乏專業素養，舉證後不比對前因後果，這種禮讓救護車本來就要個別抽出，我會覺得這是兩件事情要分開來談」。